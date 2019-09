Im Kulturhaus gibt es das Büfett passend zum Theaterstück

Neues Veranstaltungsformat

+ © Görlitzer Rebecca Egeling und Simone Geier (rechts) freuen sich darauf, den Theaterbesuchern zu bestimmten Anlässen ein Büfett anzubieten. © Görlitzer

Lüdenscheid – Zum Theaterabend gehört für viele die gemeinsam verbrachte Zeit bei einem Getränk oder einem Imbiss vor oder nach der Aufführung. „Viele Besucher vermissen die Gastronomie“, weiß Kulturhausleiterin Rebecca Egeling aus Gesprächen. Für die neue Spielzeit, die jetzt beginnt, möchte sie daher etwas Neues ausprobieren: Für eine Auswahl an Veranstaltungen bietet das Kulturhaus in Kooperation mit der Fleischerei Geier zum Thema passende Büfetts oder Snacks an – zusätzlich zu den bislang üblichen Getränken und Kanapees vor den Aufführungen und während der Pausen.