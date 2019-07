Neue Kult-Park-Location: Rosengarten wird zur Konzert-Arena

Bands zum Nulltarif

+ © Müller/Fischer Kinderliedermacher Andreas Orth kommt mit dem Lila Lindwurm zum Kult-Park-Kinderfest. © Müller/Fischer

Lüdenscheid - Das Kult-Park-Festival nimmt Fahrt auf. Veranstalter Oliver Straub freut sich, dass sich ein Sponsor speziell für die Folk Night am 27. Juli auf dem Graf-Engelbert-Platz in der Altstadt gefunden hat: „So können wir verkünden, dass der Eintritt um fünf Euro herunter gesetzt werden konnte.“ Also ab sofort kosten die Karten im Vorverkauf neun Euro plus Gebühr und an der Abendkasse 13 Euro. Bei schon gekauften Karten gibt’s passend Geld zurück.