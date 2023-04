Künstlerin verlängert Urlaub zuhause in Öl

Von: Thomas Krumm

Die gebürtige Lüdenscheiderin Hedwig Armbrecht kam vom Fotografieren zur Malerei. Grundlage und Inspiration für viele ihrer Bilder lieferten Urlaubsreisen. Auf diesem Bild verewigte sie einen Besuch in Beilstein an der Mosel. © Thomas Krumm

Farbige Urlaubsbilder nach Motiven aus Deutschland, Italien und Kroatien zeigt die Lüdenscheider Malerin Hedwig Armbrecht derzeit im Café „Der kleine Prinz“ in der Oberstadt: St. Bartholomä am Königsee bei Berchtesgaden, Beilstein an der Mosel, die Lüneburger Heide, Rothenburg ob der Tauber – entstanden nach Reisen in Deutschland.

Lüdenscheid – Italien ist durch Bilder vom Gardasee und aus der Toskana gut vertreten, Kroatien durch ein Motiv von der Insel Hvar. Mehrere Gemälde lehnen sich an Werke des romantischen Malers Caspar David Friedrich an. „Ich habe sehr viel Freude an den Motiven“, erklärt Hedwig Armbrecht den Bezug eines Tageszeitenzyklus von vier Bildern zu einem entsprechenden Zyklus des Romantikers: Friedrichs Bilder „Der Morgen“, „Der Mittag“, „Der Nachmittag“ und „Der Abend“ nehmen die geschärfte Aufmerksamkeit für Tageszeiten und besondere Lichtverhältnisse vorweg, die die Impressionisten später weiterentwickelten.

Auch Hedwig Armbrechts persönliche Umsetzungen des „Kreuzes auf dem Berge“ und eine eigene Darstellung der „Kreidefelsen von Rügen“ sind im „Kleinen Prinzen“ zu sehen. Caspar David Friedrichs Gemälde der Kreidefelsen weckte einen Urlaubswunsch. „Da wollte ich immer mal nach Rügen“, erinnert sie sich. Ein weiteres Bild nach einem Motiv des Romantikers entsteht derzeit und ist deshalb in der Ausstellung in der Altstadt noch nicht zu sehen: „Der Wanderer über den Wolken“.



Kleines Zimmer-Atelier in der Wohnung

Angefangen habe ihre künstlerische Tätigkeit mit Fotos, erzählt die Künstlerin: „Fotografieren war vor dem Malen.“ Mit ihrem Mann sei sie sehr viel verreist. An den Urlaubsorten habe sie Fotos gemacht und „den Urlaub zuhause verlängert“. Für die künstlerische Umsetzung der Motive mit Ölfarben habe sie ein kleines Zimmer-Atelier in ihrer Wohnung. Die hängt mittlerweile voller Bilder. „Das sieht aus wie ein Museum“, stellte ihr ältester Sohn fest. Eine weitere Leidenschaft der Malerin sind die Blumen: Ihre Schwertlilien sind inspiriert von einem Gemälde von Vincent van Gogh, die Seerosen durch Bilder von Claude Monet. Sie sei auch in einem Schrebergarten in der Kleingartenanlage am Wehberg großgeworden, erzählt die gebürtige Lüdenscheiderin.

Auch in ihrer Heimatstadt fand sie Motive, die allerdings nicht zu sehen sind in der Ausstellung: die Oedenthaler Mühle, die Christuskirche, das alte Amtshaus, das heute zum Museum am Sauerfeld gehört. Zu sehen ist aber eine Ansicht der Lennepromenade in Altena mit der Burg. Das Reisen ist immer noch Hedwig Armbrechts Leidenschaft, auch wenn ihr Mann sie nicht mehr begleiten kann. In Kürze geht es in die Tulpenblüte nach Holland und im Mai nach Südtirol. Und auch von diesen Reisen wird die Malerin neue Motive für die heimische Urlaubsverlängerung mitbringen.



Die Ausstellung von Hedwig Armbrechts Bildern ist im Café „Der kleine Prinz“ noch bis Ende Mai zu sehen.