Weil sie es können: Comics an die Mosaikschule gesprüht 

+ © Thomé Unter der Anleitung des Lüdenscheiders Yves Thomé sprühten Mosaikschüler Comics an die Schulwände. © Thomé

Lüdenscheid – Vermummt mit einer Schutzmaske sprüht Steffen gerade voller Hingabe am Hintergrund des Marvel-Bildes, welches er zusammen mit drei seiner Schulkollegen erstellt hat. Direkt gegenüber wuseln unterdessen vier weitere Schüler an der Wand entlang und setzen die letzten Feinarbeiten an ihrem Werk.