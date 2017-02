Yves Thomé zeigt Umgang mit der Sprühdose

Lüdenscheid - Elf Schüler der Mosaik-Schule haben ein besonderes Schulhalbjahr hinter sich, denn im Rahmen des Landesprogrammes Kultur und Schule bekamen sie Unterricht der etwas anderen Art.

Unter Anleitung des Lüdenscheider Graffiti-Künstlers Yves Thomé erlernten sie nnden richtigen Umgang mit der Sprühdose und durften ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Nach einer Einführung in die Historie von Graffiti wurde in den ersten Einheiten zunächst gezeichnet, bevor kleinere Sprühübungen im Freien folgten.

Um ein Gefühl für die Dose zu bekommen, mussten die Schüler Striche probieren und kleine Felder ausmalen. Dabei zeigte sich, das die Handhabung einer Sprühdose doch nicht so einfach ist, wie man vorerst meint. Aber am Ende waren alle Bemühungen von Erfolg gekrönt. Neben dem Entwerfen und Sprühen von Namensschriftzügen und Figuren auf Holzbretter, die demnächst in der Schule sichtbar aufgehängt werden, wurde zur Neugestaltung des Eingangsbereichs ein gemeinsames Konzept entwickelt.

Mit großem Spaß und Ehrgeiz waren die jungen Künstler trotz des kalten Wetters in den letzten Wochen dabei, ihre Bilder fertig zu stellen, um diese nun gemeinsam mit Yves Thomé zu präsentieren.