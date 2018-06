Britta Stremme stellt ihre Werke aus 

Lüdenscheid - Mit ihrer zweiten öffentlichen Ausstellung möchte die Künstlerin Britta Stremme ab Sonntag, 10. Juni, eine Auswahl ihrer Werke im Gemeindezentrum der Erlöserkirche präsentieren. Die Vernissage beginnt gegen 11.45 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst.

Für Britta Stremme gehörte das Malen, das sie sich selbst beigebracht hat, schon lange zu ihrem Leben dazu. Seit einigen Jahren ist sie Kundin des freien Ateliers x-mal, zunächst an der Kronprinzenstraße, heute an der Worthstraße 16. Das bevorzugte Thema der Malerin sind abstrahierte Skylines, die jedoch nicht auf tatsächlich existierenden Städten basieren, sondern komplett ihrer Fantasie entspringen. Dennoch haucht sie den Fantasiestädten durch Farb- und Formgebung Leben ein.

Darüber hinaus malt Britta Stremme aber auch oft Ortsansichten, die an südliche Länder erinnern, Landschaftsimpressionen, die ebenfalls ihrer Fantasie entspringen oder vollkommen abstrakte Werke, die ihre Spannung ausschließlich aus der dynamisch-stimmigen Kombination von Farben und Formen beziehen. Bei ihren Arbeiten, in denen die Lüdenscheiderin oft auch Spachteltechniken anwendet, verarbeitet sie neben Acrylfarben auch andere Materialien wie zum Beispiel Sand oder Strukturpasten.

Britta Stremme setzt ihrer Ideen in allen gängigen Formaten, also sowohl in Groß- als auch in Kleinformaten um. Verkäuflich sind ihre Arbeiten, die allesamt keine Titel haben, um den Interpretationsspielraum nicht zur sehr einzuschränken, allerdings nur teilweise. „An einigen Bildern, zum Beispiel meinem allerersten, hänge ich so sehr, dass ich sie nicht abgeben kann und will“, so die Künstlerin. Ihr erstes Bild, ein großformatiges, abstrahiertes Gemälde mit Tulpen, ist auch das einzige, dem Britta Stremme einen Namen gegeben hat. „Es ging darum, im Atelier x-mal ein Bild zu malen, dass man sich über das Sofa hängen kann“, erinnert sich die Künstlerin: „Also habe ich es ‘Mein Bild über dem Sofa’ genannt.“

Die Ausstellung ist ab dem 10. Juni bis einschließlich 7. Juli im Gemeindezentrum der Erlöserkirche zu sehen. „Zur Vernissage sind alle Interessierten herzlich eingelade