Ein Leben für die Torte: Große Ehre für Oliver Korte

Lüdenscheid - „Wie der Vater, so der Sohn“, sagt Tanja Korte und meint ihren Mann. Oliver Korte hat den Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer Südwestfalen erhalten.

Der 49-Jährige ist schon in der Backstube seines Vaters Karl-Heinz an der Hochstraße – ehemals Café Berg – groß geworden und trat 1999 offiziell in die Fußstapfen seines Vaters.

Nach Café Berg waren die Kortes 32 Jahre lang Betreiber des Café Korte im Klinikum und sind nun seit gut einem Jahr mit ihrer „Tortenstube Korte“ an der Bahnhofsallee 1 vertreten.

„Wir haben uns kleiner gesetzt und es macht Spaß“, sagt Oliver Korte. Neben dem Betrieb vor Ort wird der Konditormeister auch oft bei besonderen Anlässen nachgefragt.