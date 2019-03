Gaststätte in Lüdenscheid schon wieder Ziel von Einbrechern - diesmal mit Leiter

Lüdenscheid - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist eine Lüdenscheider Gaststätte an der Glatzer Straße Ziel von Einbrechern geworden. Beim ersten Mal scheiterten die Täter, diesmal kamen sie hinein - auch dank eines Zufallsfundes im Keller.

Der erste Versuch am 24. Januar 2019: Gegen 3.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen löste die Alarmanlage einer Gaststätte an der Glatzer Straße aus. Als die herbeigerufenen Polizisten die Örtlichkeit überprüften, stellten sie massive Schäden im Außenbereich der Gaststätte fest. Unbekannte hatten versucht, mit einem Brecheisen die Außentür sowie die Tür zum Gastraum aufzuhebeln.

Die Außentür wurde eingeschlagen. Die Tür zum Gastraum war gesichert, sie ließ sich auch mit Gewalt nicht öffnen. Dabei wurde die Tür sowie das Mauerwerk stark beschädigt. Als die Alarmanlage ansprang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der aktuelle Fall vom 10./11. März: In der Nacht zum Montag setzten Einbrecher alles daran, in die Gaststätte an der Glatzer Straße einzudringen. Zunächst hebelten sie die Kellertür des Mehrfamilienhauses auf. Im Haus scheiterten sie an einer Zwischentür zur Gaststätte.

Im Keller fanden sie jedoch eine Leiter. Mit Hilfe der an der Hauswand angelehnten Leiter kletterten der oder die Täter zu einem Fenster der Kneipe, das sie aufhebelten und stiegen so in die Räume ein. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf, um an das Bargeld zu kommen.

Inwieweit die beiden Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Laut Polizei muss sich die aktuelle Tat zwischen Sonntagmorgen, 10 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr, ereignet haben.

Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.