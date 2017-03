"Lüsterklemme": „Schakkeline“ überzeugt ihre Fans

Lüdenscheid - Es ist noch gar nicht so lange her, dass Jacqueline Feldmann ihren Job beim Lüdenscheider Finanzamt kündigte und sich dazu entschloss, Comedystar werden. Erst im März 2016 wagte die junge Frau, nachdem sie vergeblich versucht hatte, beide Jobs unter einen Hut zu bringen, diesen Schritt. Am Samstag trat sie mit ihrem ersten eigenen Bühnenprogramm „Zum Glück verrückt“ im Rahmen der Lüdenscheider Kleinkunsttage im Kulturhaus auf und setzte den Schlusspunkt unter das beliebte Comedy- und Kabarett-Festival.

Die gebürtige Lüdenscheiderin, die inzwischen in Plettenberg lebt, konnte sich als einzige der insgesamt fünf Bewerber um die Lüdenscheider Lüsterklemme über eine restlos ausverkaufte Veranstaltung freuen.

Wie den vielen Fans von Jacqueline Feldmann, die sich schon bei zahlreichen Fernsehauftritten profilieren konnte, längst bekannt sein dürfte, sieht sich die 22-Jährige in der Tradition der klassischen Stand-up-Comedy. Sie braucht auf der Bühne keine Deko und nur die allerwenigsten Hilfsmittel – direkt nach der Eröffnungsmusik und der von ihr selbst gesprochenen Ankündigung geht es ohne Umschweife los.

Ohne auch nur im Ansatz ins Stocken zu geraten, plappert sie drauflos, disst ein ums andere Mal die Plettenberger Nachbargemeinde Werdohl – „... wenn du da über die Straße gehst, bist du schon mal nicht der Hässlichste!“ – und lässt sich über ihren Vornamen aus, denn „bei ‘Schakkeline’ kriegen ja alle immer so eine ‘Assiziation’!“ Auch das Pferd gleichen Namens aus dem Film „Der Schuh des Manitu“ – „Nur nicht so schnell, Jacqueline, sonst kotzt du gleich wieder!“ – musste in diesem Zusammenhang natürlich zur Sprache kommen, und Freund Kevin mit seinem ebenso vorbelasteten Namen hatte es an diesem Abend ebenfalls nicht leicht.



Wahre sowie einige vielleicht ein bisschen dazugeflunkerte Erlebnisse aus ihrem Leben machten den größten Teil des Programms von Jacqueline Feldmann aus. So drehte sich zum Beispiel eine umfangreiche Geschichte darum, dass die Lüdenscheiderin ihren Führerschein mit 17 Jahren machte, was ihre Eltern, die ein Jahr lang immer mitfahren mussten, viele Nerven kostete.



Durch ihre charmante Art, das Publikum für sich einzunehmen, sowie eine hohe Souveränität, die auf der Bühne praktisch keine Unsicherheiten erkennen ließ, schaffte es die 22-Jährige sehr gut, die eine oder andere vor allem im ersten Programmteil durchaus vorhandene Länge geschickt zu überbrücken.

Auch der permanente Publikumskontakt, unter anderem mit Personen in der bei einer Comedy-Veranstaltung stets gefährlichen ersten Reihe sowie bei einem Gang in den Zuschauerraum mit direkter Ansprache der Fans sorgte dafür, dass alle sehr schnell mit der Comedy-Quereinsteigerin warm wurden.



Erlebnisse in der WG mit Mama und Papa sowie mit ihrer besten Freundin Franzi, die den Master in Bachelor gemacht hat, wussten ebenso zu überzeugen wie die Geschichte von Jesus beim WG-Abendmahl, der sich im Bezug auf die nächste Party „noch nicht festnageln“ lassen will.



Das Programm endete mit einer Art Plädoyer an alle, im Leben auch mal einen ungewöhnlichen Schritt zu wagen, wie zum Beispiel beim Finanzamt zu kündigen und ins Comedy-Fach zu wechseln. „Das war nicht einfach und es gab Zeiten, da war ich froh, wenn mir der Bankautomat den Kontostand und nicht Peter Zwegat anzeigte“, meint Jacqueline, die in jener Zeit, als sie noch beide Jobs bewältigen musste, einem Burnout nahe war. Den Schritt hin zur neuen Existenz würde sie immer wieder unternehmen und nicht weiter aufschieben. „Wenn ihr ein Buch schreiben wollt, macht es einfach – oder lest wenigstens eins!“, gab die Lüdenscheiderin ihren Fans mit auf den Heimweg.