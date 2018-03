"Lüsterklemme" geht an Simon Pearce

Lüdenscheid - Wunderbare Wortspiele mit tief(schwarzem) Hintergrund katapultierten ihn aufs Siegerpodest: Der Comedian Simon Pearce gewinnt den Kleinkunstpreis, die „Lüdenscheider Lüsterklemme“ geht nach Bayern.

Gespielt hatte Pearce in der vergangenen Woche mit der „Macht der Worte“, wie er es selbst nannte, und lieferte sich in der Gunst des Publikums ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Kabarettisten und Buchautoren Sebastian Schnoy, der Samstagabend vor ausverkauftem Haus spielte.

Den dritten Platz sicherte sich Piero Masztalerz. 483 Besucher hatten in den insgesamt fünf Vorstellungen ihre Stimme abgegeben und Art des Vortrags oder die Intention in einem Schulnotensystem bewertet. Lediglich drei Stimmkarten, so Fabienne Buschinski (Kulturhaus) bei der Bekanntgabe des „Lüsterklemmen“-Gewinners, seien ungültig gewesen.

+ Fabienne Buschinski (Kulturhaus) sowie Kai Pritschow und Thomas Meermann (rechts) von der Sparkasse bei der Ziehung des Sachpreis-Gewinners. © Rudewig Insgesamt nahmen an den fünf Kleinkunstabenden 651 Zuschauer in der Garderobenhalle Platz. „Das war da eine rundum schöne, harmonische Stimmung“, so Thomas Meermann, Marketingleiter der Sparkasse Lüdenscheid, die das Kleinkunstfestival fördert.

„Ohne die Sparkasse würde es die Kleinkunsttage nicht geben“ hatte Thomas Biedebach, Technischer Leiter des Kulturhauses, in Vertretung der erkrankten Kulturhausleiterin Rebecca Egeling anmoderiert. „Der hat das so charmant gemacht, dass ich in Heimarbeit für ihn eine Extra-Lüsterklemme gebastelt habe“, präsentierte Meermann erstmalig in der 39-jährigen Geschichte des Festivals eine „Sonderausgabe“ des Kleinkunstpreises für den Technischen Leiter.

Der Dank der Sparkasse ginge nicht nur an die Künstler, sondern auch an die hervorragende technische Arbeit: „Die Technik war großartig, das Programm international und spannend. Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben.“ Im kommenden Jahr werde es die 40. Ausgabe des Kleinkunstfestivals geben.

Den Publikumspreis, gezogen aus dem Stapel der 483 abgegebenen Stimmkarten, gewinnt Wolfgang Zwirner aus Bergisch Gladbach. Er bekommt von der Sparkasse einen Präsentkorb, randvoll mit Lüdenscheider Spezialitäten und Gutscheinen, die er in der Bergstadt einlösen kann.

Simon Pearce, laut Biedebach „etwas jünger als das Kulturhaus, aber nicht so alt wie die Kleinkunsttage“, wird im Oktober zurück nach Lüdenscheid kommen und seinen Preis sowie die von der Sparkasse gestifteten 1500 Euro Preisgeld abholen. Dann spielt der „Bayer mit Migrationshintergrund“ – Sohn einer revolutionären Volksschauspielerin und eines spießigen Nigerianers – erneut im Kulturhaus.