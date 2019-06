Lüdenscheider Kitas verbieten den Eltern das Handy

In manchen Kitas gibt es bereits ein Handyverbot.

Lüdenscheid - Es ist ein Reizthema sowohl aufseiten der Eltern als auch aufseiten der Erzieher: Sollten Handys in Kindertageseinrichtungen benutzt werden? Das sagen Kitas, Trägerverbände und Kinderärzte in Lüdenscheid.

Es ist ein Reizthema sowohl aufseiten der Eltern als auch aufseiten der Erzieher: Sollten Handys in Kindertageseinrichtungen benutzt werden? Die LN haben in Lüdenscheider Kitas nachgefragt. „Nein“, antwortet auf die Frage ganz klar Beatrix Hostert, Leiterin der Kita St. Petrus und Paulus an der Berliner Straße.

„Wir haben in unserer Einrichtung und auch auf dem Außengelände ein striktes Handyverbot. Eltern sollen sich auf ihre Kinder konzentrieren, wenn sie den Nachwuchs aus dem Kindergarten abholen. Oft möchten die Kleinen ja auch erzählen, was sie am Tag erlebt haben“, sagt Hostert.

Das Handyverbot gelte in der Kita St. Petrus und Paulus schon seit rund drei Jahren, weshalb Hostert nicht verstehen kann, warum um das neue Verbot in Essener Kitas ein „Hype“ gemacht wird. Zahlreiche Medien hatten bundesweit darüber berichtet.

Dass manche Eltern ihre Aufmerksamkeit beim Abholen lieber dem Smartphone schenken, sieht sie problematisch. Aus diesem Grund ist in St. Petrus und Paulus offiziell Handyverbot. „Daran halten sich auch die meisten. Wenn dennoch jemand in der Kita telefoniert, machen wir konsequent darauf aufmerksam.“

Ähnliches Bild auch in anderen Kitas

Auch in anderen Tagesstätten für Kinder hat man ein Auge auf die Benutzung von Smartphones.

„Wir haben zwar kein direktes Handyverbot, sehen die Geräte aber dennoch nicht gerne im Arbeitsalltag“, erklärt zum Beispiel Bettina Thielicke vom Pestalozzi-Kindergarten. Auch dort werden Eltern ermahnt, sich auf ihre Kinder zu fokussieren.

Handys in Kitas nicht gern gesehen

Wie beide Kita-Leiterinnen übereinstimmend berichten, ist ein entscheidender Faktor, der ein Handyverbot notwendig machen kann, dass in Kindergärten nicht ohne Erlaubnis fotografiert werden darf.

In Zeiten, in denen es mit Smartphones möglich ist, schnell qualitativ hochwertige Aufnahmen zu machen, kann das Handyverbot ein großer Schritt sein, um unerlaubtes Fotografieren zu unterbinden.

Im Fokus stehe aber vor allem das Kindeswohl: Wenn Kinder das Gefühl haben, weniger Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen als ein kleines, technisches Gerät, könne bei ihnen der Eindruck entstehen, sie seien weniger wichtig.

Grundsätzlich könne das dazu führen, dass sich die Kleinen emotional zurückzuziehen, weniger reden und sich zunehmend abkapseln. Auch Kinderärzte haben schon mehrfach vor dem zu frühen und ungeregelten Zugriff auf digitale Medien gewarnt.

Bei einer aktuellen Untersuchung der University of Alberta konnte festgestellt werden, dass bereits zwei Stunden täglich vor dem Bildschirm eines Smartphones oder Tablets bei Kindern das Risiko für eine Aufmerksamkeitsstörung dramatisch – etwa um das Siebenfache – erhöhen.

Keine Vorgaben von oben

Nicht alle Kitas setzen Verbote für Handys um. Eine Anfrage bei der Stadt Lüdenscheid, die Träger aller städtischen Kitas ist, ergibt: „Es gibt keine klare Vorgabe für ein Verbot bei den Eltern oder sogar bei den Kindern selbst.“ Das erklärt Stadtpressesprecher Sven Prillwitz.

Ein Verbot obliege der jeweiligen Einrichtung oder aber dem Träger, beispielsweise auch dem Bistum Essen oder dem DRK. Lediglich Ton- oder Bildaufnahmen auf dem Kita-Gelände zu machen, sei grundsätzlich und in der Regel auch vertraglich untersagt.

Bei den Mitarbeitern agiere man dagegen strenger: „Erzieher haben absolutes Handyverbot während der Arbeitszeit.