Lüdenscheider Kita wird zum Eldorado für Modelleisenbahner

Von: Thomas Krumm

Renate Piel, Jörg Piel, Frank Ecker und Uwe Hindrichs (von links) mit einem ersten lokomotivischen Vorgeschmack auf den Gartenbahntag an der Kita Regenbogen. © Krumm

„Schweineschnäuzchen“ und der rote Schienenbus in der Kita: Gar nicht so klein sind die Stars der LGB-Gartenbahn, die am 8. Juli wieder auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Regenbogen am Jahnplatz fahren werden.

Lüdenscheid – Uwe Hindrichs, Frank Ecker, Renate und Jörg Piel sowie weitere vier bis sechs Streckenbauer und Streckenbetreuer kündigen eine lange Strecke an, die die berühmte Botschaft auf der gerade zusammengebrochenen Rahmedetalbrücke in Rekordgeschwindigkeit umsetzen soll: „Lasst uns Brücken bauen.“

Über Rampen werden sich verschiedene Züge in die Höhe schrauben, an Bahnhöfen anhalten und mal wieder Werbung für eines der schönsten Hobbys der Welt machen. Drei der kommenden Stars stellten die Organisatoren im Vorfeld vor: die LGB-Modelle einer Dampflok der Schweizerischen Locomotiv- & Maschinenfabrik, die 1910 in Winterthur gebaut wurde, einer Diesellok der Baureihe V60 aus der DDR mit dem Heimatbahnhof Dresden und einer blauen dieselgetriebenen Werksbahn, die im volkseigenen Betrieb (VEB) Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg hergestellt wurde.

Der schicke Flitzer wurde in den Mansfelder Bergbau- und Hüttenbetrieben, dem „Kombinat Wilhelm Pieck“, eingesetzt, wo Kupfer, Silber und andere Nichteisenmetalle geschürft wurden. Die Veranstalter kündigen darüber hinaus eine Diesellok der Baureihe 218, einen „Wismarer Schienenbus“, auch bekannt als „Schweineschnäuzchen“ oder „Ameisenbär“ und einen roten Schienenbus der Baureihe 798 an, wie er einst auch nach Lüdenscheid fuhr.

Einen Hauch des Wilden Westens soll eine Dampflok der „White Pass & Yukon Railway“ verbreiteten. „Den Strom machen wir selbst“, kündigt Uwe Hindrichs eine innovative Betriebsenergie mit 100 Prozent Öko-Strom auch für die Dampf- und Dieselloks an. Denn die Kita Regenbogen verfügt über eine große Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach.

Öffnungszeiten

Die Gartenbahnen werden am Samstag, 8. Juli, in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr auf dem Gelände der Kita Regenbogen am Jahnplatz fahren. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Erträge sollen dem Kinderschutzbund zugute kommen – ebenso wie das Eintrittsgeld von einem Euro, das nur von Erwachsenen erhoben wird.