Wasserschaden: Kita St. Hedwig ist nicht mehr zu retten

In Lüdenscheid-Gevelndorf

+ © Nougrigat Das marode Kita-Gebäude St. Hedwig in Gevelndorf. © Nougrigat

Lüdenscheid - Nach der durch einen Wasserschaden erforderlichen Sanierung der ehemaligen katholischen Kindertagesstätte St. Hedwig sollten die Kinder, die für die Dauer der Ausbesserungen in die Pavillons am Schöneck untergebracht worden sind, wieder zurück in ihr altes Domizil am Hüttenberg in Gevelndorf. Doch daraus wird nichts.