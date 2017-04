Kita Wermecker Grund hat neuen Spielplatz

Die Kinder der Einrichtung am Wermecker Grund durften das symbolische, rote Band durchschneiden. Bei Waffeln und heißem Kakao feierten sie mit ihren Eltern und Erziehern die Einweihung des neuen Außengeländes.

Lüdenscheid - Ein Piratenschiff zum Klettern, ein großer Sandkasten und eine Schaukel stehen auf dem Außengelände der Städtischen Kindertagesstätte Wermecker Grund.

Am Dienstag haben die Kinder, Eltern und Erzieher den neuen Spielplatz eingeweiht. „Vorher war alles mehr oder weniger kaputt“, sagt Kita-Leiterin Marion Badist. In Zusammenarbeit mit der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) begannen die Planungen für die Umgestaltung des Außenbereichs bereits im Mai 2016. Miriam Barten von der ZGW übernahm die Federführung als Objektmanagerin.

„Die Wünsche der Kinder wurden in die Planung miteinbezogen“, erklärt die Leiterin. Eine Kollegin habe mit den Mädchen und Jungen eine Umfrage gemacht. Unter anderem sei die Idee eines Sportplatzes aufgekommen, die aber nicht umsetzbar gewesen sei. Die Firmen Ochsenfahrt aus Schalksmühle und Eibe (Spielgeräte) haben sich um die Umsetzung des Plans gekümmert.

Neben den Neuanschaffungen blieben der alte Kletterturm und das Trampolin erhalten. Beide Spielgeräte bekamen einen neuen Platz. In den letzten Jahren habe man mehr in den U3-Bereich der Einrichtung investiert, sagt Gudrun Abendroth von der ZGW. Nun sei der Außenbereich für Kinder ab drei Jahren an der Reihe gewesen. Insgesamt 80 000 Euro habe die Stadt für die Umgestaltung nach ihren Angaben gezahlt.

Auch der Elternrat der Kita habe etwas zu der Außenanlage beigesteuert, sagt Badist. Sitzpilze, bei denen es auf die Balance ankommt, werden ihren Platz auf dem Spielplatz finden. In einer Bildergalerie wurde die Veränderung festgehalten. Am 1. Juli wird der Spielplatz erneut im Mittelpunkt stehen. Von 14.30 bis 18 Uhr feiert die Kita ihr 25-jähriges Jubiläum „25 plus 1“ nach. Aufgrund der Baustelle war ein Fest im vergangenen Jahr nicht möglich.