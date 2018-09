Kinderchor und "Wir hier" geben Konzert

Stadtjubiläum

+ © Othlinghaus Die Proben beim Lüdenscheider Kinderchor für das Jubiläumskonzert haben begonnen. © Othlinghaus

Lüdenscheid - „We are the world – Wir sind Lüdenscheid!“ - Unter diesem Motto planen der Lüdenscheider Kinderchor und der Verein für kulturelle Vielfalt in Südwestfalen, Wir hier!, für Sonntag, 30. September, ab 17 Uhr in den Museen ein internationales Konzert anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt.