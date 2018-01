Starke Kinder auf DVD

Charlotte Linde als Lara in dem Lehrfilm für Grundschulen.

Lüdenscheid - Die Premiere fand zum Jahresende in der christlichen Gemeinde an der Eduardstraße statt: Ein gutes Jahr hat die Herstellung des Lehrfilms „Starke Kinder können sich wehren – Gewaltprävention, aber richtig“ gedauert vom Drehbuch über die Suche nach den Hauptdarstellern bis zur Nachvertonung und Schnitt samt Effekten. Nun liegt die DVD vor und kann als Unterrichtsmedium an Schulen und Kindergärten eingesetzt werden – mit zwei Kindern aus Lüdenscheid.

Lara und Felix sollten die kleinen Protagonisten heißen, so viel stand vor Jahresfrist fest, als Christoph Schlanzke (Filmframe) auf die Suche ging. Der Lehrfilm selbst war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Ein Polizist aus Bayern sprach den Text, empfahl Kindern, die nächste Telefonzelle aufzusuchen, und ging an der heutigen Realität vorbei. Die Initiative „sicher + stark“ wollte eine Neuauflage, um eine moderne Fassung in Grundschulen mit Rollenspielen, Gesprächen und jeder Menge Action rund um den Schutz der Kinder zeigen zu können.

Die Initiative ist bundesweit aufgestellt mit dem Ziel, Kinder vor Gewalt und Missbrauch zu schützen. Mehr als 500 000 Eltern wurden von der Initiative bislang erreicht. Allein an 4500 Grundschulen stützt man sich auf Materialien der Initiative, deren bekanntestes Gesicht der Münchner Professor Dr. mult. Helmut Zöpfl ist.

Also begab sich der Filmemacher Schlanzke auf die Suche nach zwei Lüdenscheider Kindern, die „an der Filmerei Spaß haben und vor der Kamera reden können.“ Und wurde in Charlotte (8) und Silas (10) Linde fündig. „Drehtage hatten wir, glaube ich, sechs. Charlotte Linde, die die Lara spielt, hat sich zwischendurch mal den Arm gebrochen, da mussten wir dann pausieren“, erinnert sich Schlanzke.

Gedreht wurde unter anderem bei Familie Linde zuhause gemeinsam mit Mutter Katharina, „Klappengirl“ Julie Freistadt, David Rosada (Kamera 2), Christoph Schlanzke (Regie und Kamera 1), sowie Benjamin Schlanzke. Da wurde sogar das morgendliche Winken zwischen Mutter und Sohn vor der Kamera koordiniert. Mutter Katharina ist Linkshänderin, sollte aber mit der Rechten winken. Die Rahmenhandlung wird von einem Sprecher erzählt. Auch hier fiel die Wahl auf einen Lüdenscheider: Christian Michael Donat, „der einen Super Job gemacht hat“, so Schlanzke. Schwieriger sei dann die Suche nach der Pädagogin gewesen, die im Film auftritt: „Eine echte Lehrerin war schwer zu finden, da die als Beamte nicht einfach bei so was mitmachen dürfen.“

Fündig wurde das Team in der Schauspielerin Regina Voß-Passow, die in Lüdenscheid schon viele Male mit den CVJM-Bühnenmäusen vors Publikum getreten ist. Rund 1000 DVDs wurde inzwischen in einer ersten Auflage produziert. Zielgruppen sind Grundschulen, Pädagogische Bildungseinrichtungen und Erwachsenenbildung.

Der Film richtet sich an Eltern und Fachkräfte, die die Sicherheit und den Schutz von Kindern erhöhen möchten. Die Kinder sollten mindestens fünf Jahre alt sein, heißt es seitens der Initiative „sicher + stark“, und man sollte sich den Film gemeinsam mit Erwachsenen anschauen. Der Film soll helfen, Kindern den nötigen Schutz zu geben und das Selbstvertrauen zu erhöhen.

Lara und Felix sind Identifikationsfiguren für Kinder. Die beiden gehen gerne zur Schule, spielen und treffen sich mit Freunden. Dabei jedoch geraten sie immer wieder in Gefahrensituationen. Verschiedene Szenen werden realistisch, aber kindgerecht dargestellt. An den Szenen lernen die kleinen Betrachter, mit den Gefahren richtig umzugehen. Er kann zu Vor- und Nachbereitung gut im Unterricht oder zu Hause eingesetzt werden.