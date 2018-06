Proben für "Ready for Stage"

+ © Othlinghaus Die Pestalozzi-Schüler proben bereits eifrig für die Aufführung. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Im Rahmen der Kulturtage „Ready for Stage“ steht die „Königin der Farben“ am Donnerstag, 5. Juli, im Kulturhaus im Mittelpunkt. An dem Stück, zu sehen ist eine Bühnen-Adaption des beliebten Bilderbuches von Julia Bauer, nehmen in diesem Jahr Kinder des Offenen Ganztages der Pestalozzischule, die Gruppe d.a.n.c.e. des TV Friesen, des Balletts der Turbo-Schnecken sowie der Tanz-Etage aus Hagen-Hohenlimburg teil.