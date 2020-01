Schöne Schweinerei bei der Sparkasse

Lüdenscheid - Da hat die Sparkasse ja wirklich eine schöne Schweinerei anrichten lassen - und das ausgerechnet von Lüdenscheider Mädchen und Jungen.

Ihren 175. Geburtstag feierte im vergangenen Jahr die Sparkasse Lüdenscheid. Zum Ende des Jahres waren vor allem die jüngeren Kunden gefragt. Sie durften nach Herzenslust von der Sparkasse zur Verfügung gestellte Plastik-Sparschweine bemalen, bekleben, verfremden.

Dabei leisteten sie Erstaunliches. Vom Hubschrauber über den Eisbären bis zum Hochzeitspaar war alles dabei. Die bunten Früchte ihrer Arbeit werden noch bis Mitte Januar in den Geschäftsstellen in Lüdenscheid, Brügge, Herscheid, Halver und Schalksmühle zu bewundern sein. Insgesamt nahmen 381 Personen an dem Wettbewerb teil, die meisten naturgemäß mit 115 in der Hauptstelle.