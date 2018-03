Haushaltsausgleich gefährdet

Lüdenscheid - Es könnte eng werden für den 2022 angestrebten städtischen Haushaltsausgleich, wenn auf die bereits beschlossenen Steuererhöhungen zum 1. Januar 2019 verzichtet würde. Denn jährlich sorgte dies für Mindereinnahmen von 2,6 Millionen Euro, bis 2022 summierten sie sich auf 10,6 Millionen Euro.

Diese Berechnung legte die Stadtkämmerei am Montag im Rat vor. Diskutiert wurde darüber nicht. Es lag auch kein Beschlussvorschlag der Verwaltung vor, sondern die Berechnung war als Kenntnisnahme durch die Ratsparteien formuliert.

Hintergrund war ein Beschluss des Rates von Anfang Februar, auf die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) beschlossenen Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B zum Januar 2019 zu verzichten.

Die Verwaltung war beauftragt worden, die finanziellen Auswirkungen eines möglichen Verzichts zu errechnen. Die liegen mit dem aktuellen Bericht vor. Bliebe es bei der Erhöhung, wie sie ursprünglich im HSK beschlossen worden war, hätte die zu erwartende Konsolidierung bei der Gewerbesteuer knapp eine Million Euro betragen, für die Grundsteuer B 1,6 Millionen Euro.

Nach der aktuellen HSK-Hochrechnung der Verwaltung wäre der Etat bereits 2021 wieder ausgeglichen. Sollte aber auf die Anhebung der Steuersätze verzichtet werden, müsste für die Ausfälle ein Ausgleich her.

Ohne diesen Ausgleich der dann fehlenden Millionenbeträge wäre das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig, betont die Verwaltung in ihrem Bericht. Damit hat sich das Thema aber noch nicht erledigt.

Denn die Verwaltung wurde durch den Ratsbeschluss im Februar auch beauftragt, in der Ratssitzung am 9. Juli dieses Jahres über die dann aktuelle Haushaltsentwicklung – „insbesondere hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens“ – zu berichten. Dann solle auch eine Einschätzung dazu gegeben werde, inwieweit ein Verzicht auf die für 2019 vorgesehenen Hebesatzerhöhungen umgesetzt werden könne, ohne die Vorgaben und Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes zu gefährden, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Die Ratsparteien wollen sich mit diesem Zusatz die Möglichkeit sichern, Bürger und Betriebe trotz der berechneten Millionenlöcher entlasten zu können – in der Hoffnung, dass die Gewerbesteuereinnahmen bis dahin weiter sprudeln und dadurch ein Ausgleich der aktuell berechneten Verluste möglich ist. Gleichzeitig könnten, sollte es so kommen, die HSK-Ziele eingehalten werden.