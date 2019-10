Diese Punkrocker sorgen für einen Brunnen in Kenia

+ © Othlinghaus Philipp Kallweit (links) und Oliver Straub freuen sich auf das Konzert "Rock for Peace". © Othlinghaus

Lüdenscheid – Livemusik genießen und sich gleichzeitig für einen guten Zweck engagieren – das können auch in diesem Jahr die Besucher des Konzertes „Rock for Peace“. Die Veranstaltung wird jährlich von den Jusos Lüdenscheid initiiert und findet in diesem Jahr am Samstag, 2. November, ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Alten Druckerei, Knapper Straße 50, statt.