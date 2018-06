Lüdenscheider Jubiläumsveranstaltung: 750 Oldtimer das Ziel bei Belle Époque trifft Motorblock am 22. Juli

Lüdenscheid - Das Ziel im Jubiläumsjahr ist ehrgeizig: 750 Oldtimer sollen sich am 22. Juli zwischen 10 und 18 Uhr unter dem Motto „Belle Époque trifft Motorblock“ vor der Historischen Schützenhalle am Loh einfinden.

Diese Zahl halten die Veranstalter, die Oldtimer-Freunde im Sauerland (Ofis), nach den erfolgreichen Veranstaltungen 2016 und 2017 bei gutem Wetter für realistisch.

Die Werbung auf Oldtimertreffen in nah und fern läuft derweil auf Hochtouren. Immer wieder hören die Lüdenscheider beim Verteilen des Einladungsflyers: „Klar kommen wir. Steht schon fest im Terminkalender.“

In der Reihe der Jubiläumsveranstaltungen nimmt das Treffen automobiler Schätze (Vier- und Zweiräder) einen festen Platz ein. Für Teilnehmerfahrzeuge gilt „bis Baujahr 1979“; auch jüngere Fahrzeuge mit H- oder 07-er Kennzeichen dürfen auf den Platz.

Zum Programm gehört dank Unterstützung durch den TMS-Verein (Traditionsbus Mark-Sauerland) wieder eine Rundfahrt im Oldtimerbus. Kurztrips in die Phänomenta und die Siku/Wiking-Modellwelt sind möglich.

Auf dem Platz selbst lädt ein abwechslungsreiches Angebot zum Verweilen in Benzingespräche-Atmosphäre ein. Neben dem Streetfood-Park und dem Kettcar-Parcours für Kinder können die Ofis im Jubiläumsjahr noch mit einem besonderen Angebot aufwarten: Zugunsten der Bergstadt-Stiftung Lüdenscheider Schützenhalle haben Oldtimer-Fahrer mit Teilnehmernummer die Chance (aber keinen Anspruch darauf), eine Expertise für eine mitgebrachte Rarität (kein Fahrzeug, keine Fahrzeugteile) zu bekommen.

Der heimische TV-Experte Detlev Kümmel und Kult-Händler „80-Euro-Waldi“ Walter Lehnertz, bekannt aus „Bares für Rares“, wollen zwischen 14 und 16 Uhr „Woher-wie-alt-was-ist-es“-Fragen beantworten. Eine Fünf-Euro-Spende für die Stiftung wird im Gegenzug gerne entgegengenommen. „Wir machen das für den guten Zweck. Für uns ist das Spaß“, freut sich Detlev Kümmel schon auf das Treffen.

Bei den Ofis ist die Vorfreude ebenfalls spürbar – obwohl sie in diesem Jahr mit der Sperrung der Reckenstraße und einer Großveranstaltung in der Schützenhalle am Vorabend zwei Kröten zu schlucken haben. Doch das Orga-Team um Martin Kornau und Jens Haack ist sicher: „Wir packen auch das.“