Lüdenscheider Jubiläumsaktion "Loher Wäldchen": Rotary kümmert sich um neue Bänke

Lüdenscheid - Die ersten Rosen sind schon gestohlen (Anzeige ist erstattet), aber die rotarischen Clubmitglieder gehen unverdrossen den nächsten Schritt zur Verschönerung des Loher Wäldchens an, damit die Lüdenscheider sich an dieser innerstädtischen Grünoase freuen können.

Das Loher Wäldchen soll nach und nach wieder zu einem einladenden Ort der Ruhe und Begegnung für alle Lüdenscheider werden – dieses Ziel haben die stark engagierten Rotary-Clubs in der Beschreibung ihres aufwendigen Jubiläums-Projekts formuliert.

Den nächsten Schritt in diese Richtung machen die engagierten Mitglieder jetzt: Sie nehmen sich der 16 kornauBänke an. Bei ihren Aktivitäten lassen sich die Rotarier auch nicht von Rückschlägen entmutigen. In dieser Woche stahlen Unbekannte eine ganze Reihe frisch gepflanzter Bodendecker-Rosen, die sie vorsichtig aus ihren Pflanzlöchern hoben. Die zwanzig knospigen, rosafarbenen Mini-Büsche waren an der Schmalseite des Loher Waldhauses gepflanzt worden. Die Clubs haben Anzeige erstattet, die Polizei ermittelt.

An dem neugierigen Interesse, starken Zuspruch und den vielen lobenden Worten der Anwohner haben die Clubs während der Bau- und Gestaltungsmaßnahme im Loher Wäldchen gemerkt, dass die Identifikation der Anlieger mit „ihrem“ Wäldchen stark gestiegen sei. Daher setzt man nun auch auf viele aufmerksame Augen und gezielte Hinweise, falls mal wieder etwas zerstört oder gestohlen wird.

Auch bei den Bänken hat man die Vandalismusfestigkeit vor Augen. Unter anderem denke man über grüne Metallgitterbänke als Ersatz nach. Die böten einen gewissen Schutz gegen Vandalismus.

Aber eigentlich tendiert der für Bänke und Bepflanzung zuständige Rotary Club Lüdenscheid-Zeppelin zu Holz. „Unser Gedanke war, dass es schön wäre, anlässlich der 750 Jahre neue, einheitliche Bänke – ähnlich wie die bisherigen, aber mit naturfarbenen Brettern – anzuschaffen“, sagt Stephanie Hueck. Hier sei im Team aber noch keine endgültige Entscheidung gefallen.

Sechs Bänke jedenfalls, das hat die Gruppe bei einer Bestandsaufnahme festgestellt, sind „völlig hinüber“. Die anderen haben mehr oder weniger gravierende Mängel. Entweder sind Bretter kaputt oder Metallhalterungen.

Lediglich sieben Bänke seien zumindest halbwegs in Ordnung. Zu den Kosten für eine Bank in Höhe von mehreren hundert Euro kommt noch der Aufbau. Hier könne man zum Glück auf Unterstützung des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebes zählen, freut sich Stephanie Hueck.

Falls sich eine Betonunterkonstruktion erhalten lasse, würde das die Kosten nochmals senken.

Zwölf Sponsoren konnte man schon gewinnen, darunter die drei Rotary Clubs, Privatpersonen und Firmen. Die Bänke werden mit Plaketten versehen.

Wenn die Entscheidung gefallen sei, werde für die restlichen Bänke noch ein Spendenkonto eingerichtet.