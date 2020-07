Honigmut am Mamanuca-Stadtstrand: Erstes Live-Konzert nach Corona

+ © Salzmann "Honigmut" sorgte für einen entspannten Abend am Lüdenscheider Stadtstrand. © Salzmann

Lüdenscheid – Strandfeeling und beschwingte, sommerlich leichte Musik ergaben am Freitag beim ersten Live-Konzert am Stadtstrand „Mamanuca“ eine prickelnde, anregende Mischung. „Live at the Beach“ begeisterte das Singer/Songwriter & Cover- Duo „Honigmut“ – bestehend aus Melina Fuhrmann und Nando Andreas – Lüdenscheider und Gäste aus der Umgebung mit seiner handgemachten, gefühlvollen Musik.