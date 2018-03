Lüdenscheider hofft auf Grimme-Preis 

Lüdenscheid/Mainz - Er ist jung, erfolgreich und Mitglied eines – in dieser Form – einzigartigen Projektes: Der Lüdenscheider Mirco Jüngling arbeitet bei Funk, einem Netzwerk von ARD und ZDF. Dort werden Internet-Bekanntheiten betreut und Web-Formate entwickelt. Fünf dieser Produktionen sind nun für den Grimme-Preis nominiert.

Mirco Jüngling wurde kurz nach der Gründung von Funk im Oktober 2016 eingestellt. In dem Netzwerk wirkt er bei mehreren Formaten mit, unter anderem auch bei der Entwicklung und Produktion von Chili-Chopstickz.

Genauso wie vier andere Funk-Formate ist Chili-Chopstickz für den Grimme-Preis nominiert. Auf der Funk-Internetseite heißt es: „Chili-Chopstickz bedient sich bei seinen actiongeladenen Kurzfilmen der Animation, Visual Effects und sonstigen Spielereien, die dem Zuschauer richtig gute Unterhaltung garantieren.“

Verleihung Mitte April

Am 14. März werden die Grimme-Gewinner bekannt gegeben, am 13. April findet die Preisverleihung statt.

Dass Jüngling einmal bei einem großen Internet-Netzwerk arbeiten und sogar mit für den Grimme-Preis nominiert sein würde, zeichnete sich nach seiner Schullaufbahn nicht ab. „Nach meinem Abitur habe ich erst eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker gemacht, also in eine andere Richtung.“ Erst danach entschied er sich zu studieren.

In Lemgo schloss er seinen Bachelor of Arts in Medienproduktion ab und in Stuttgart seinen Master of Arts mit Schwerpunkt Mediengestaltung. Nach einiger Zeit als freiberuflicher Cutter und als Producer bewarb er sich schließlich bei Funk.

Formate entwickeln und Videos schneiden

Seine neue Stelle in Mainz gefällt ihm sehr. Ein typischer Arbeitstag in dem offenen Büro beginne mit einer Stand-Up-Runde. „Da besprechen wir meist den Tag, Probleme, Formate und andere Themen.“

Im Netzwerk hat der 33-Jährige mehrere Aufgaben. Er ist unter anderem Cutter und in der Formatentwicklung beschäftigt. Die rasante Entwicklung des Youtube-Geschäfts beeindruckt ihn.

Denn inzwischen werden viele der Videos dort hochprofessionell gedreht. Es geht um viel Geld. Der Jahresetat von Funk betrage 45 Millionen Euro, erläutert Jüngling.

Wenig auf Youtube unterwegs

Privat ist der junge Lüdenscheider jedoch nicht viel auf Youtube unterwegs. „Daheim habe ich einen Fernseher und eine Playstation. Mit Youtube bin ich aber einfach nicht groß geworden.“