9. Lüdenscheider Hochzeitsmesse im Audi-Pavillon

Lüdenscheid -

Hochzeitskleid, Frisuren, Torten, Blumen & Co. – damit der schönste Tag im Leben unvergesslich für das Brautpaar und seine Gäste wird, gilt es an vieles zu denken. Antworten auf die wichtigsten Fragen möchte einmal mehr die Lüdenscheider Hochzeitsmesse liefern: Zum mittlerweile 9. Mal findet sie am kommenden Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Autopavillon Audi Piepenstock statt.

30 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen

Rund 30 Aussteller sind der Einladung des Veranstalters Event-Verleih MK gefolgt und werden ihre Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Schau präsentieren.

Die Themenvielfalt ist einmal mehr groß und reicht von der Kirche bis zum Zauberkünstler, vom Brautmodenstudio bis zum Trauring-Experten, vom Konditor bis zum Hotelbetrieb, vom Reisebüro bis zur Visagistin.

Zwei Modenschauen gegen 13 und 16.30 Uhr

Neben der Beratung durch die Experten dürfen sich Heiratswillige auch auf zwei Modenschauen freuen, bei denen Modelle verschiedener Traumkleider vorgeführt werden. Der örtliche Herrenausstatter kümmert sich derweil um das Aussehen des Bräutigams. Gegen 13 und 16.30 Uhr sind die „Muster-Paare“ auf der Bühne zu sehen.

Der Eintritt zur Messe kostet 6,50 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei). Kostenlose Parkplätze finden sich im Umfeld des Autohauses.