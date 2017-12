Wolfgang Schumacher übergibt Postkartensammlung

Lüdenscheid - Ansichtskarten, Soldatengrüße und die auf Postkarten abgedruckte Begeisterung rund um die Luftschifffahrt – gestern Vormittag überreichte der Lüdenscheider Historiker Wolfgang Schumacher 734 Ansichtskarten und 20 ergänzende Visitenkarten-Porträts an die Stadt Lüdenscheid.

Große Teile seiner privaten Sammlung waren bereits im Mai im Stadtarchiv übergeben worden – wir berichteten. „Das sind wirklich private Dokumente. Wer sammelt denn heute noch Postkarten?“, freuten sich Kulturdezernent Thomas Ruschin und sein Vorgänger Wolff-Dieter Theissen über das Geschenk so kurz vor den Festtagen. Man könne anhand der Postkarten erkennen, wie damals gelebt wurde.

In großen edlen Alben sind 251 Lüdenscheider Ansichtskarten abgeheftet, Karten des Stammtisches „Runder Tisch“ von ca. 1897 bis ca. 1906, 20 namentlich geordnete Visitenkarten-Porträts um 1897 von Stammtisch-Mitgliedern, Soldatengrüße 1914/1918 und 127 Ansichtskarten, die Soldaten während des 1. Weltkrieges an ihren Pfarrer Friedrich Arning in Altroggenrahmede geschickt haben. Mit dabei sind auch die haptische Begeisterung über die Luftschifffahrt 1907 bis 1937 und 122 Ansichtskarten aus der näheren Umgebung.

6200 Karten hat der Historiker inzwischen der Stadt übereignet. Bereits im Mai wurde ein großer Teil im Stadtarchiv übergeben. „95 Prozent der Sammlung sind mit Blick auf den Datenschutz unbedenklich“, erläuterte Thomas Ruschin. Ein heikles Thema, lagen die Zeugen einer vergessenen Zeit lange schon getreu dem Motto „Ansehen ja, aber weiterverwerten streng verboten“ bereit. Die strengen Fristen in Sachen Urheberrecht verhinderten eine Nutzung.

Benutzer des Archivs mussten immer wieder vertröstet werden, wenn sie das eine oder andere Werk weiterverarbeiten wollten. Speziell auf Postkarten bezogen kann man anhand von Briefmarke und Stempel datieren, wann die Postkarten das erste Mal veröffentlicht wurden. Liegt das Datum vor 1960, ist man mit Blick auf die Fristen auf der sicheren Seite. Im Stadtarchiv werden die Postkarten je nach Lage der Zeit eingescannt. Angestrebt wird künftig, diese Zeitzeugen auch online zur Verfügung stellen zu können. Bis dahin bleibt nur der Gang ins Stadtarchiv, wo die Postkarten gegebenenfalls auch kopiert werden können. „Und vorher besser Gedanken machen, welche Art Postkarten man einsehen möchte“, gibt Schumacher mit auf den Weg. Angesichts der Menge sei eine Eingrenzung sinnvoll.