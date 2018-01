Händler ziehen Bilanz: "Die Sonntage haben gefehlt"

Lüdenscheid - Die fehlenden verkaufsoffenen Sonntage, der boomende Online-Handel sowie die Konkurrenz mit anderen Städten – die Bilanz des Lüdenscheider Handels zum Jahresende fällt trotzdem positiv bzw. vergleichbar mit dem Vorjahr aus. Das ergab eine kleine, nicht repräsentative Umfrage:

„Das Geschäftsjahr verlief kontinuierlich und ähnlich wie im vergangenen Jahr. Aber: Die verkaufsoffenen Sonntage haben gefehlt“, resümierte beispielsweise Wilhelm Schnieders, Filialleiter bei Sinn-Leffers.

„Gerade Auswärtige nutzen diese Sonntage, sie kommen in der Woche eher selten nach Lüdenscheid.“ Dieser fehlende Umsatz hätte mal mehr, mal weniger gut ausgeglichen werden können. Deshalb würde Schnieders eine Neuaufstellung hinsichtlich der verkaufsoffenen Sonntage durchaus begrüßen. „Durch sie könnten wir einfach neue Kunden generieren.“

In Bezug auf die Beratung stellt Schnieders fest, dass diese von den Kunden gewünscht sei, sie aber auch schon gut vorbereitet in das Geschäft kämen. „Die Kunden haben sich bereits übers Internet über Hersteller, Qualität und Preise informiert. Umso wichtiger ist es, dass unsere Mitarbeiter dieses Wissen ebenfalls parat haben, um entsprechend beraten zu können.“

Ähnlich wie im Vorjahr sei auch das Geschäftsjahr in der Drogerie Müller verlaufen, erklärt Filialleiterin Martine Poschmann auf LN-Anfrage: Eine der gefragtesten Sparten sei vor allem in der Vorweihnachtszeit die Parfümerie gewesen.

„Viele Kunden lassen sich gerne von uns beraten, aber auch wir stellen fest, dass sie sich bereits vorab im Internet informiert haben“, bestätigt Poschmann einen allgemeinen Trend. Geringere Umsätze durch die fehlenden verkaufsoffenen Sonntage habe man an anderen Tagen ausgleichen können. Andere Angebote wie das Night-Shopping seien hingegen nicht so umsatzstark gewesen, „da kommen die Leute dann eher zum Bummeln.“

„Ich bin mit dem vergangenen Jahr zufrieden, aber auch uns haben die verkaufsoffenen Sonntage gefehlt“, sagt Beate Schröder, Leiterin der Cookmal-Filiale im Stern-Center. „Denn das ist für viele Familien, die in der Woche arbeiten, die Möglichkeit, einmal gemeinsam einkaufen zu gehen.“

Und: „An diesen Tagen kommen auch viele Auswärtige nach Lüdenscheid“, würde sie eine Rückkehr zu den offenen Sonntagen mehr als begrüßen. Trotz des Internet-Handels habe sie festgestellt, dass viele Kunden Wert auf eine gute, persönliche Beratung legen.

„Die Sonntage haben uns definitiv gefehlt und es war schwierig, das zu kompensieren“, schließt sich auch Björn Jaeger, Geschäftsführer von Strodel & Jäger, seinen Kollegen an. Doch nicht allein der Umsatz sei entscheidend: „Die Sonntage, die häufig mit Aktionen verbunden sind, bieten die Möglichkeit, Auswärtige nach Lüdenscheid zu locken, die in der Woche und auch an regulären Samstagen nicht kommen würden. Somit war es in diesem Jahr schwieriger, auswärtige Kunden zu gewinnen.“

Dennoch zeigt sich Jäger zufrieden mit dem vergangenen Jahr. „Es gab Höhen und Tiefen, aber durch den guten Endspurt ist es gut ausgegangen.“