Lüdenscheider haben Lust auf Harrys „Reserve“

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Leselustige Bergstädter haben offenbar großes Interesse daran, was sich sonst nur im Verborgenen hinter den Palastmauern von Schloss Windsor abspielt. Denn anders ist es wohl nicht zu erklären, dass das derzeit viel beachtete Prinz-Harry-Buch „Reserve“ ( im Original „Spare“) in dieser Woche zu den Top-Sellern der Lüdenscheider Thalia-Filiale gehört.

Lüdenscheid -Wie Filialleiterin Isabell Komnata berichtet, sei der Andrang beim Verkaufsstart des Buches am Dienstag vergleichsweise hoch gewesen. „Am Mittwoch war dann nicht mehr ganz so viel los, aber man kann schon sagen, dass das Buch in unserem Laden ein echter Renner ist“, sagt Komnata. Und obwohl man im Laden im Stern-Center noch einige Exemplare auf Lager hat, so sei schon beschlossene Sache, dass alsbald weitere Bücher nachbestellt werden müssen, um die Nachfrage zu stillen.

All zu viel Beratung hätten die Kunden nicht benötigt, die mehrheitlich direkt den Verkaufstisch ansteuerten, um sich schnellstmöglich ihr Exemplar zu sicher, wie die Thalia-Filialleiterin berichtet: „Wir haben zum Verkaufsstart einen eigenen Angebotstisch zum Thema Royals eingerichtet, bei dem auch andere Literatur rund um die Queen und das Haus Windsor zu finden ist“. Wie denn nun das Fazit der Lüdenscheider Leser zum neuen Prinz-Harry-Buch ausfällt, kann man bei Thalia aber noch nicht sagen, denn „Feedback bekommen wir wohl erst dann, wenn unsere Kunden das ganze Werk schon durchhaben“.