Festival-Lust statt Autobahnbrücken-Frust

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Über 10.000 Menschen feierten zwei Tage lang beim Bautz-Festival in Lüdenscheid. © Cédric Nougrigat

Wenn der Lüdenscheider nicht über Rahmedetalbrücke, Bevölkerungsschwund, Dauerbaustellen und Innenstadtsterben reden möchte, sondern lieber friedlich und ausgelassen feiern mag, dann ist klar, dass wohl Bautz sein muss.

Lüdenscheid – Zwei Tage lang wurde am Nattenberg gefeiert, gelacht, geklönt, getanzt und das üppige Bühnenprogramm genossen, mehr als 10 000 Menschen hatten den Alltag mal beiseite geschoben, um direkt vor der Haustür echtes Festival-Feeling zu erleben. Das zweite Bautz-Festival bewegte am Wochenende die Massen. Auch wenn es nun – mutmaßlich dennoch der A45-Sperrung und einigen Konkurrenzfestivals geschuldet – überwiegend Märker waren, die die Shows von Nico Santos, Bausa, Madsen und anderen im Nattenbergstadion frenetisch feierten. So zogen diese eine durchweg positive Bilanz. Alt und Jung, Hip-Hop-, Indierock- und Elektro-Fan – beim Bautz kamen alle auf ihre Kosten. Ein Stimmungsbild.

Beim ersten Bautz noch Lüdenscheids erster Bürger – jetzt in seiner Freizeit begeisterter Bautz-Besucher: Altbürgermeister Dieter Dzewas genoss das Wochenende in vollen Zügen. „Das ist nicht unbedingt alles meine Musik, aber was beim Bautz wieder auf die Beine gestellt werden konnte, verdient den nötigen Respekt“, sagt Dzewas, der sich selbst auch als Bautz-Fan bezeichnet. Der Impuls der davon ausgehe, was aus Lüdenscheids Mitte heraus mit dem Festival für die Region getan werde, sei durchweg positiv. „Der Bautz löst die Probleme unter denen Lüdenscheid leidet natürlich nicht in Luft auf. Was aber so ein Festival-Wochenende in der eigenen Stadt zu leisten vermag ist, dass die Menschen mal den Alltag und die Rahmedetalbrücke ausblenden können, um gemeinsam zu feiern“, sagt auch Festivalbesucher Jan Trimpop.



Altbürgermeister Dieter Dzewas findet, dass vom Bautz-Festival wichtige Impulse für Lüdenscheid und die Region ausgehen. © Paffendorf, Fabian

Nach dem Debüt-Festival 2019 sei man seinem Eindruck nach bei der zweiten Auflage organisatorisch und auch bei der Auswahl der Acts noch einen großen Schritt weiter gekommen, sich zukünftig zu finden: „Gerade was die Organisatoren hier an musikalischen Heroen der 90er-Jahre auf den Bühnen versammelt haben, verdient großes Lob. – Und für die kommenden Festivals habe ich natürlich noch eine ganze Menge an Bands auf der Liste, die ich mir fürs nächste Bautz wünschen würde“, sagt der Lüdenscheider. Dass ein Festival wie das Bautz genau das Richtige sei, um die Kreisstadt über ihre Grenzen hinaus wieder in ein positiveres Licht zu rücken, glauben Anna Krumsdorf und Adrian Kawczynski. „So etwas wie das Bautz, sollte gerne öfter passieren, um zu zeigen, was hier bei uns alles möglich ist“, meint Anna.



Für Jan Trimpop ist das Festival genau die Ablenkung, die die Bergstädter dringend nötig haben. © Paffendorf, Fabian

Freund Adrian fügt hinzu: „Es muss ja nicht unbedingt immer etwas in dieser Größenordnung sein, aber eine Schippe mehr von solchen Events für alle, kann Lüdenscheid mehr als nur gut gebrauchen.“ Dieser Meinung sind ebenso Nicht-Lüdenscheider. Friedrich-Wilhelm Sommer und Dominik Foert sind aus Plettenberg und Küntrop nach Lüdenscheid gekommen. „Die Sache mit der A45 fuckt einen schon derbe ab, aber für so etwas wie das Bautz nimmt man das doch auch mal gerne in Kauf“, findet Dominik.

Anna Krumsdorf und Adrian Kawczynski würden sich freuen, wenn es mehr Events wie Bautz geben könnte. © Paffendorf, Fabian

Friedrich-Wilhelm denkt, dass es künftig noch mehr Werbung für das Bautz brauche, um das Festival über die Kreisgrenzen hinaus noch mehr bekannt zu machen: „Die Lüdenscheider haben hier mit dem Festival wirklich eine mega Sache am Start. Das verdient viel mehr Beachtung“, erklärt er. Juliana und Navin Mani, die mit ihrer Tochter Maya zum Bautz gekommen sind, unterstreichen, dass Stadt und Vereinen bei der Zweitauflage des Festivals ein großer Wurf gelungen sei. „Die Probleme, die Lüdenscheid hat, macht das nun nicht vergessen, aber man kann schon sagen, dass eine Veranstaltung wie das Bautz einmal im Jahr für eine zusätzliche Belebung der Stadt sorgen kann“, sagt Navin Mani.