BGL-Projekt gegen Müll und Vandalismus

+ © Martin Messy Vertreter des Bergstadt-Gymnasiums, des Fördervereins, der Schüler und der Stadtverwaltung stellten das Projekt „Schöne Orte im Freien“ vor. Es richtet sich gegen Vermüllung und Vandalismus auf dem Schulgelände. © Martin Messy

Lüdenscheid - Alle ziehen an einem Strang und haben sich ins Zeug gelegt, um künftig Müll und Vandalismus vom Gelände des Bergstadt-Gymnasiums (BGL) zu verbannen. „Schöne Ort im Freien“ sind entstanden, und so lautet auch der Name des Projekts.