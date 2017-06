Lüdenscheider Abiturienten stürmen ihre Schulen

Abiturienten des Bergstadt-Gymnasiums feiern in der Sporthalle.

Lüdenscheid - Die Abiturienten der drei Gymnasien feiern heute ihren Abschluss. Begonnen hat die Party im Bergstadt-Gymnasium, anschließend startete die Feier am Staberg.

Das Abitur ist geschafft, nun folgt ein Marathon aus Feierei. Die Abiturienten aller drei Gymnasien stürmen heute ihre Schulen. Den Anfang machten die Schüler des Bergstadt-Gymnasiums.

Sie haben die Tradition bewahrt und in der Sporthalle der Schule eine große Party organisiert. Die Lehrer mussten sich in verschiedenen Spielen beweisen und so ihren Schulleiter Dieter Utsch befreien.

Auch am Staberg wird inzwischen gefeiert. Die Abiturienten von Zepp und Scholl haben die beiden Gebäude gestürmt und ihre Mitschüler auf den Schulhof geholt. Dort sorgte ein DJ für Partystimmung, während sich die Lehrer in den Spielen ihrer Schüler beweisen dürfen.

Partystart beim Abisturm am Staberg pic.twitter.com/T1ZlPfkPlf — Come-on (@comeon_de) 27. Juni 2017

Währenddessen ziehen die BGL-Schüler über die Breslauer Straße zum Staberg, der Party-Trecker fährt vorneweg. Anschließend wollen die Abiturienten dann gemeinsam in die Stadt gehen.

Wir berichten weiter.