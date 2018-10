Happy End nach dem großen Schock: Abi-Ball ist gerettet

Lüdenscheid - Auf den großen Schock folgt das große Happy End: Abi-Sturm und Abi-Ball der Gymnasiasten um die Lüdenscheiderin Chantal Reffelmann (19) und ihre Mitschüler sind gerettet.

Der Verein Willi & Söhne übernimmt die 3000-Euro-Rechnung, die ein Rechte-Inhaber aus Bayern an die Pennäler geschickt hatte, weil sie mit dem Motto einer Jahrgangsstufen-Party registrierte Markenrechte verletzt hatten.

Für die Willi-Sprecher Matthias Czech und Gregor Biedrzycki – Inhaber der Werbe-Agentur David&Goliath in der Altstadt – und ihre Vorstandskollegen war die Entscheidung nach der morgendlichen Zeitungslektüre schnell gefallen. Biedrzycki: „Junge Menschen, die ganz andere Sorgen haben, sollten sich nicht mit schmierigen Geschäftemachern auseinandersetzen müssen.“

Er habe sofort mit seinen Mitstreitern telefoniert, „alle waren einverstanden“, wenige Stunden später erhielt Chantal Reffelmann den erlösenden Anruf.

„Das ist der Vorteil von Lüdenscheid“

Gregor Biedrzyckis Partner Matthias Czech freut sich, den angehenden Abiturienten helfen zu können. „Wir haben ja ein bisschen Geld, wir fangen das auf.“ Gleichzeitig nutzt der Willi-Erfinder die Gelegenheit für ein Loblied auf die kurzen Wege und die Solidarität in einer Kleinstadt. „Das ist der Vorteil, wenn du in Lüdenscheid lebst. In Berlin hätte man das wahrscheinlich nicht hingekriegt.“

Die Party-Organisatorin äußert sich im Gespräch mit unserer Redaktion überwältigt. „Wir sagen ein riesengroßes Danke. Das ist nicht selbstverständlich, dass jemand uns so toll unterstützt. Wir versuchen auf jeden Fall, dem Verein etwas zurückzugeben.“

Was das konkret bedeuten könnte, zeichnet sich schon ab. Willi & Söhne wollen am Ostersamstag 2019 an den großen Erfolg von diesem Jahr anknüpfen und an der Bahnhofsallee unter dem Motto „Burn the Fox“ wieder ein gigantisches Osterfeuer veranstalten.

Kritik an der Schulleitung

Dazu sagt Matthias Czech: „Vielleicht kriegen wir ja beim Holzaufschichten tatkräftige Hilfe von der Jahrgangsstufe.“ Im übrigen habe man den Verein „ja vielleicht für junge Menschen interessant gemacht“.

Bei aller Freude über den glücklichen Ausgang der Geschichte sehen Czech und Biedrzycki aber auch Anlass zur Kritik. „Die Schulleitung hätte sich schützend vor die Jahrgangsstufe stellen müssen, anstatt sich in fehlende Zuständigkeit zurückzuziehen.“

Neben der Hilfe von Willi & Söhne haben die Pennäler am Dienstag noch weitere Hilfe bekommen. Das Kunststoff-Institut im Entwicklungs- und Gründer-Centrum hatte bereits 250 Euro für ein Inserat in der Abi-Zeitung zugesichert. Michaela Görlitzer vom Sekretariat der Trägergesellschaft teilte mit, dass das Institut abermals 250 Euro spendet, damit die Jahrgangsstufe den Abschluss der Schulzeit gebührend feiern kann.