Lüdenscheider Gutschein soll Kaufkraft am Ort stärken

+ © Foto: Nougrigat „Lüdenscheid.lokal.shopping – denn wir leben wir“ – unter diesem Motto wirbt Marc Tegtmeyer für die Idee des „Lüdenscheider Gutscheins“. © Foto: Nougrigat

Lüdenscheid - Die Stadt wieder attraktiver machen, den Handel stärken und die Kaufkraft in Lüdenscheid binden – in Zeiten des Online-Handels sind neue Ideen nötig, um die Menschen vor Ort wieder in ihre Stadt zu ziehen. Was in anderen Kommunen bereits seit Jahren gut funktioniert, soll sich nun auch in der Bergstadt etablieren: der Lüdenscheider Gutschein. Und Initiator Marc Tegtmeyer ist fest davon überzeugt: „Das wird funktionieren.“