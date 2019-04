Millionen-Invest in Lüdenscheid: Vier Groß-Immobilien in der Innenstadt verkauft

Lüdenscheid - Es wird immer enger in der Kreisstadt. Neue Baugebiete für Familien oder Gewerbebetriebe zu erschließen, gestaltet sich für die Stadt zunehmend schwierig.

Das schlägt sich auch im aktuellen Grundstücksmarktbericht nieder, den der städtische Gutachterausschuss jetzt herausgebracht hat.

In Lüdenscheid stagniert die Zahl der Grundstücksgeschäfte demnach nahezu. Gab es 2017 noch 652 Kauffälle, registrieren die Gutachter für das vergangene Jahr 651 Fälle.

Trotzdem haben Käufer und Verkäufer von Bauland in Lüdenscheid mit 134 Millionen Euro den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 Prozent gesteigert. Warum die Zahl der Grundstücke in etwa gleich geblieben, aber der Umsatz sprunghaft geklettert ist, erklären Stefan Hilmert aus der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Stadtplaner Christian Vöcks mit größeren Transaktionen in der Innenstadt.

Hier schlagen für 2018 vier Grundstücksgeschäfte in teuerster Lage zu Buche. Diese Entwicklung ist nach Einschätzung der Experten aber nicht positiv für die Kreisstadt. Vor allem auswärtige Investoren und besonders große Fonds, die große Geschäftsimmobilien erwerben, haben laut Vöcks städtebaulich „kein Interesse an Lüdenscheid“, sondern eher am Anlagevermögen ihrer Kunden.

Große Nachfrage nach Gewerbeflächen

Die hohe Nachfrage nach Gewerbegrundstücken wirkt sich angesichts des knappen Angebots auf die Preise aus. Wer Gewerbeflächen kaufen wollte, musste im vergangenen Jahr 15 Prozent pro Quadratmeter mehr bezahlen als im Vorjahr.

Damit hat sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt, sagt Stefan Hilmert. Das erkläre einerseits das zurückhaltende Interesse von Unternehmen. Die Preise lägen teils „doppelt über dem Richtwert“.

Andererseits gibt es aktuell keine neuen Angebote von Gewerbeflächen. Christian Vöcks: „Die Grenzen sind langsam erreicht.“ Rosmart laufe nach und nach voll, Wibschla sei bis auf vier Grundstücke vermarktet, aber wegen der steilen Hanglagen schwierig und teuer zu bebauen.

Wohnbauland kaum noch verfügbar

Auch die hohe Nachfrage nach Baugebieten für Ein- und Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen ist nach Berechnungen der Gutachter kaum noch zu befriedigen. Projekte wie an der Gneisenaustraße, an der Mozartstraße oder an der Parkstraße und am Haus Schöneck profitieren nach wie vor von einer günstigen Zinslage.

Im Vergleich zu anderen Kommunen sei das Preisniveau gleich und stabil. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist für ältere Immobilien bis zum Baujahr 1974 ein leichter Preisanstieg zu beobachten, während jüngere Häuser ab Baujahr 1975 etwas günstiger waren.

Die Preise für Eigentumswohnungen sind im langjährigen Mittel aller in Lüdenscheid verkauften Wohnungen laut Gutachterausschuss leicht gestiegen. Die Baulandpreise blieben nahezu unverändert.

34,8 Prozent aller Flächen für Wohneigentum

Die Bodenrichtwerte für Wohnbauland in der Kreisstadt schwanken. In der Innenstadt werden für eine ein- oder zweigeschossige Bauweise Preise zwischen 200 und 270 Euro pro Quadratmeter erzielt. In den Außenbezirken gelten Quadratmeterpreise zwischen 75 und 120 Euro. Grundstücke für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser machen nach wie vor einen Umsatzanteil von 34,6 Prozent aus, der Anteil von Flächen für Wohnungseigentum beträgt 34,8, im Vorjahr 32,6 Prozent. Die Umsätze auf Flächen für Gewerbe und Industrie sind von 2,6 auf 2 Prozent gesunken. Alle Daten gibt’s im Internet unter www.gutachterausschuss-luedenscheid.de.

Der Gutachterausschuss

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein von Verwaltung und Politik unabhängiges Fachgremium, das auf Landesebene für Gebietskörperschaften – also Kreise, große kreisangehörige Städte und kreisfreie Städte – gebildet wird. Kraft Gesetzes ist der Gutachterausschuss selbstständig und unabhängig und somit keinen Weisungen unterworfen. Er soll seine Tätigkeiten nach bestem Wissen und Gewissen ausüben.