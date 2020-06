Digitalisierungs-Plan: 30 Tablets für jede Grundschule in Lüdenscheid

Schnelle Umsetzung

Im Zuge der Deckenerneuerung wurden am BGL tausende Meter Kabel verlegt - für Internet in allen Klassenräumen.

Lüdenscheid - Schnelles Internet, W-Lan oder moderne Endgeräte: Nicht erst die Corona-Pandemie hat vielen bewusst gemacht, wie unverzichtbar die Digitalisierung in der heutigen Zeit ist – nicht zuletzt in der Schullandschaft. Dass bei diesem Thema Handlungsbedarf besteht, darüber sind sich alle Verantwortlichen im Klaren – und wollen dabei an einem Strang ziehen, wie am Dienstag im Ausschuss für Schule und Sport deutlich wurde.