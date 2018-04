Grundschüler schnuppern Zirkusluft: Vorstellungen im Mai

„Ralf der Gaukler“ und „Lulu“ führten den Schülern der Otfried-Preußler-Grundschule am Dienstag schon mal vor, was sie im Mai in den verschiedenen Gruppen lernen werden.

Lüdenscheid - Ob als Bodenakrobaten, Zauberer, Clowns, Jongleure, Artisten oder Fakire – die Kinder der Otfried-Preußler-Grundschule dürfen im Mai Zirkusluft schnuppern.

Dann werden sie gemeinsam mit Artisten des Zirkus Tausendtraum in der Manege stehen: in einem Zirkuszelt auf dem Bolzplatz an der Schule. An dem Projekt werden die Schüler aller Klassen teilnehmen.

„In diesem Jahr feiert nicht nur die Stadt ihren Geburtstag, unsere Schule wird 50 Jahre und auch das feiern wir“, sagte Schulleiterin Monika Körner. Finanziell unterstützt wird die Aktion von einigen Sponsoren, „ohne sie wäre das gar nicht möglich“, betonte sie.

„Lulu“ und „Ralf der Gaukler“

Am Dienstag bekamen die jungen Nachwuchs-Artisten bereits eine erste Einweisung. „Lulu“ und „Ralf der Gaukler“ präsentierten ihnen eindrücklich und mit sichtlich viel Spaß die verschiedenen Gruppen, in die die Schüler bis zum 14. Mai nach ihren Wünschen eingeteilt werden.

Dann beginnt die Projektwoche mit reichlich Proben. Donnerstag und Freitag wird die Aktion mit insgesamt drei Vorstellungen am Donnerstag und Freitag enden. In knapp zweieinhalb Stunden werden die Schüler und Zirkus-Artisten den Zuschauern ihre neuen Fähigkeiten präsentieren.

Vorstellungen am 17. und 18. Mai

Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag, 17. Mai, um 18 Uhr (Klassen 1a, 2a, 4b) und am Freitag, 18. Mai, um 13 (Klassen 1b, 3b, 4c) und um 17 Uhr (Klassen 2b, 3a, 4a).

Karten sind ab dem 15. Mai dienstags bis donnerstags von 13.20 bis 13.50 Uhr und dienstags bis mittwochs von 18 bis 18.30 Uhr direkt am Zirkuszelt sowie ebendort eine Stunde vor der Vorstellung erhältlich. Kinder (ab 3 Jahren) zahlen 5, Erwachsene (ab 18 Jahren) 8 Euro Eintritt.