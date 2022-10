Grundschüler erkunden die Phänomenta

Von: Torben Niecke

Stefanie Arnold von der OGS der Knapper Schule erkundete mit den Kinder die Ausstellung der Phänomenta © Torben Niecke

Spaß und Spannung, erst recht in den Ferien: Am Dienstag waren die Kinder des Offenen Ganztags Betreuung (OGS) der Knapper und Tinsberger Schulen zu Besuch in der Phänomenta. Eingeladen hatte die Ehrenamtbörse Lüdenscheid anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes.

Lüdenscheid – Für Stefan Laugwitz, Vorsitzender der Ehrenamtbörse, war das ein besonderer Termin. „Eigentlich ist der Tag des Ehrenamtes ja erst am 5. Dezember, aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Kindern in den Ferien ein spannendes Programm zu liefern. Wir wollen dafür werben, wieder mehr junge Leute ins Ehrenamt zu holen.“ Und die Kinder nahmen das Angebot dankend an. Freudestrahlend und mit viel Neugier huschten die Grundschüler durch die Phänomenta und erkundeten die Ausstellung, begleitet von ihren Betreuern und sechs Freiwilligen der Börse.

Auch Stefanie Arnold von der OGS Knapper Schule zeigte sich erfreut: „Wir von der OGS werden meistens vergessen. Deshalb haben wir uns sehr über das Angebot in den Ferien gefreut. Sonst müssen wir immer auf Leute zugehen, und es war schön, dass es auch mal andersherum ist.“ Sowohl Laugwitz als auch Arnold ist es ein großes Anliegen den Kindern in der OGS zu helfen. Personell haben sie nicht die Kapazitäten, jedes Kind individuell zu Förden, aber jeder Mensch sei in der Lage, einem Grundschüler beim Lesen oder Rechnen lernen zu helfen. Bereits jetzt helfe die Ehrenamtbörse genau dabei, aber man würde sich über weitere freiwillige Helfer freuen.