Lüdenscheider Grüne wollen Schulen helfen

+ © dpa Seit Montag und dem Ende der Herbstferien gilt an den weiterführenden Schulen coronabedingt auch während des Unterrichts wieder eine Maskenpflicht. © dpa

Für diejenigen Klassenräume in Lüdenscheider Schulen, in denen keine Stoßlüftung möglich ist, sollen schnellstmöglich mobile Luftreinigungsanlagen gekauft werden. Dies fordert die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen in einem Antrag für die Ratssitzung am kommenden Montag.