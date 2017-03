Lüdenscheider Grüne wählen Vorstand wieder

Lüdenscheid - Die Mitglieder des Lüdenscheider Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen haben am Montagabend ihren Vorstand wiedergewählt: Ulrich Neuhaus bleibt 1. Vorsitzender, Andreas Stach stellvertretender Vorsitzender und Peter-Paul Marienfeld Kassierer.

In der Geschäftsstelle an der Herzogstraße ging es auch um die Wahlkämpfe für die Landtagswahl im Mai und die Bundestagswahl im September. Ulrich Neuhaus erklärte, die Grünen auf Landesebene hätten einen Haustürwahlkampf vorgeschlagen.

„Auch wenn das hier nicht so auf volle Gegenliebe aller stößt – ich werde es angehen“, sagte Neuhaus. Er glaube, dass sich so junge Wähler und Menschen, deren Wahlentscheidung noch nicht getroffen ist, für die Grünen gewinnen lassen.

Die Mitglieder wollen – insbesondere vor der Bundestagswahl – wieder mit dem bunten Wagen in der Stadt stehen und mit Lüdenscheidern ins Gespräch kommen.

Rückblick auf das vergangene Jahr

Im Rückblick auf das vergangene Jahr wertete Neuhaus unter anderem die Umsetzung des Radfahrkonzepts sowie die Teilnahme am Stadtfest als Erfolg.

Fraktionschef Otto Bodenheimer blickte – nicht immer ganz ohne Kritik an Entscheidungen und politischer Kultur – auf das kommunalpolitische Jahr zurück, unter anderem auf die Steuererhöhungen und die Diskussionen um die Neubauten für Musikschule sowie Feuer- und Rettungswache.

Mehr Unterstützung durch das Land wünsche er sich in Sachen Inklusion. Ein neues Gesicht in der Runde war Marga Schaumann-Eickstädt. Nach mehr als 20 Jahren, die sie auf Föhr gelebt und sich dort bei den Grünen engagiert habe, wohne sie seit einem Jahr in Lüdenscheid und wolle sich als Gast einen Eindruck von der Arbeit der Grünen vor Ort machen, sagte sie.