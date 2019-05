Grüne drängen auf Antwort: Wie viele Parkplätze für städtische Bedienstete?

Lüdenscheid - Die Grünen im Rat wollen genau wissen, wie viele und welche Parkplätze in der Innenstadt für städtische Bedienstete reserviert sind. Eine Anfrage dazu soll im Bau- und Verkehrsausschuss an die Verwaltung gerichtet werden.

Wie viele Parkplätze brauchen städtische Bedienstete in direkter Nähe ihrer Arbeitsplätze?

Nach der Diskussion über reservierte Stellflächen neben dem Kulturhaus oder der Erweiterung des Parkplatzes neben dem Geschwister-Scholl-Gymnasium befeuert die Fraktion vom Bündnis90/Die Grünen das Thema nun aufs Neue.

Fraktionschef Otto Bodenheimer wird in der nächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 26. Juni eine Anfrage an die Stadtverwaltung richten. Darin fordert er „mehr Transparenz und auch Gerechtigkeit“, ehe „weitere Regeln und damit Fakten in die Welt gesetzt werden“.

Bodenheimer: „Welche Parkflächen werden Mitarbeitern in Verwaltung, in kulturellen Einrichtungen und in Gebäuden in städtischer Trägerschaft (Schulen, Kitas, Tochterfirmen) zur Verfügung gestellt, untergliedert in Anzahl der jeweiligen Stellplätze und deren kostenlose oder entgeltliche Nutzung?“

„Heiterkeit in den Fraktionssitzungen“

Die Grünen wollen nun Antworten auf Fragen, die sie offenbar schon wiederholt gestellt, auf die sie „aber bisher noch keine befriedigende oder überhaupt keine Antwort erhalten haben“. Die Argumentation der Verwaltung, nach der das Kulturmanagement „wegen der Wahrnehmung brisanter Termine und zur Vermeidung von Zeitverlusten auf arbeitsplatznahe Parkplätze angewiesen sei“, sorgt nach den Worten des Grünen-Fraktionschefs „immer noch zuverlässig für Heiterkeit in unseren Fraktionssitzungen“.

So sei es auch fraglich, ob 35 Stellplätze im Musikschul-Innenhof und die komplette Parkebene 5 im Parkhaus des Rathauses für Anlieferung und Mitarbeiter vorgehalten werden müssen. Bodenheimer: „Haben wir ein Rathaus auf Rädern, das unermüdlich im Stadtgebiet unterwegs ist?“

"Interessante Regelung" an der Kerksigstraße

Eine „interessante Regelung“ ist den Grünen nach den Worten des Ratsvertreters vor dem Stadtarchiv und dem benachbarten Spiel- und Kindernest an der Kerksigstraße aufgefallen. „Je nach Wochentag und Uhrzeit hängen an den insgesamt zehn Parkplätzen davor mobile Schilder, die an Arbeitstagen morgens aufgehängt und abends entfernt werden.“

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses habe die Verwaltung ohne politischen Beschluss mitgeteilt, „dem Geschwister- Scholl-Gymnasium an Schultagen zeitlich befristet bis 14 Uhr 15 zusätzliche und mit einem Aufwand von 40 000 Euro notdürftig instandgesetzte Parkplätze zur Verfügung zu stellen“.

Hier dränge sich die Analogie zum Kulturmanagement auf. „Auch dort wurde in die Parkplatzsituation eingegriffen durch Umwidmung, ohne dass die Maßnahme vom zuständigen Ausschuss beschlossen worden wäre.“