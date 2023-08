Lüdenscheider Gründerszene trifft sich am Stadtstrand

Von: Carolina Ludwig

Am Stadtstrand Mamanuca trifft sich am Donnerstag die heimische Start-Up-Szene. © Julian Witzel

Das „firstlab“ geht in die zweite Runde. Am Donnerstag, 31. August, trifft sich wieder die heimische Start-Up-Szene – diesmal heißt es am Stadtstrand Mamanuca: „pitch please“.

Lüdenscheid – Bereits im April hatte sich im Entwicklungs- und Gründer-Centrum (EGC) Lüdenscheid die neue Initiative rund um Jörg Marré (EGC), Arthur Dulinski (like machines), Julius Laufenberg (momutum) und Oliver Görlich (Geck) zusammengefunden. Die Idee hinter dem „firstlab“: Junge Unternehmen präsentieren ihre Gründungsgeschichten und Unternehmensphilosophien, Interessierte und potenzielle zukünftige Gründerinnen und Gründer vernetzen sich und lernen voneinander – und gemeinsam macht man die Stadt zu einem „pulsierenden Ort für Innovationen und Kreativität“, wie die Veranstalter schreiben.

„Das wird ein großes Treffen der Gründerszene“, hofft Arthur Dulinski. Verschiedene Institute, Arbeitgeberverbände, die Wirtschaftsjunioren und Vertreter der Stadt sollen wieder dabei sein. Warum Dulinski und seine Mitstreiter die Veranstaltung ins Leben gerufen haben? „Weil es das hier noch nicht gab“, lautet die einfache Antwort. Mit ihrem Konzept „Innovation Factory“ wollen die Initiatoren jungen, motivierten Gründerinnen und Gründern den Weg zum eigenen Unternehmen erleichtern. Mut machen, Konzepte prüfen, Ideen testen und durch den Förderdschungel navigieren möchte man – aufstrebende Start-ups sowie etablierte Unternehmen gemeinsam. Deshalb soll das „firstlab“ am Stadtstrand neben Berichten aus der Gründerszene auch die Möglichkeit zur Vernetzung bieten. „Also einfach vorbeikommen, ein kühles Getränk genießen und wertvolle Kontakte knüpfen“, schreibt das Mamanuca-Team auf Instagram.

„Ich habe mich drei Stunden mit den Jungs darüber unterhalten. Da steckt sehr viel Power hinter“, ist auch Ioannis Tsilikas von Mamanuca überzeugt und stellt die Fläche gerne zur Verfügung. Los geht es am Donnerstagabend um 18 Uhr am Stadtstrand an der Bahnhofsallee. Mit Blick auf die Wettervorhersagen sind die Veranstalter guter Dinge: „Das findet auf jeden Fall statt“, betont Ioannis Tsilikas.