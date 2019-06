Die große Party "End of the line" kann steigen: Gleich geht's los

Gaetano Stillavato (l.) und Ioannis Tsilikas beim Aufbau für "End of the line" auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände an der Bahnhofsallee.

Lüdenscheid - Gleich geht's los: Ab 14 Uhr steigt die "End of the line"-Party an der Bahnhofsallee.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das gilt auch für die Party-Organisatoren von „Der Großstadtjunge“ – und deshalb steigt heute, 14 bis 22 Uhr, nach der wetterbedingten Absage vor einer Woche endlich die „End of the Line – Das Opening“-Feier auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof.

Die Aufbauarbeiten sind abgeschlossen, 300 Tonnen aufgeschütteter Sand und selbst gebaute Buden, Cocktails, Wein und Burger sowie orientalisch-angehauchte Dekoration aus Tüchern, Zelten und gemütlichen Sitzgelegenheiten prägen das Ambiente.

Für elektronische Klänge sorgen die DJs DCHM (Mauke), Phil2 (Lola), Cosanne (True), die Gebrüder Julian und Manuel Moos (Wendelpfad) und Interplay (TWD).

Darüber hinaus sind bereits zwei weitere „End of the Line“-Feiern geplant: „Shut up and Dance“ am 3. August und „Das Closing“ am 7. September.

Der Eintritt kostet 10 Euro, Einlass ist ab 18 Jahren.