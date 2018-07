Griechen sammeln nach Brandkatastrophe Sachspenden

Lüdenscheid - Mit Sachspenden will die Gemeinschaft der Griechen in Lüdenscheid den Überlebenden der Brandkatastrophe nahe Athen helfen. Dazu nutzen sie viele Kontakte und suchen weitere Helfer.

Die Brandkatastrophe nahe Athen sorgt offensichtlich für eine Welle der Hilfsbereitschaft auch unter in Deutschland lebenden Griechen. Auch in Lüdenscheid werden Sachspenden gesammelt, um die Überlebenden, die alles verloren habe, wenigstens mit dem Nötigsten zu versorgen.

Der Lüdenscheider Fotograf Menelaos Apostolopoulos engagiert sich dafür, die Spenden zu koordinieren und den Transport in die Brandregion mit zu organisieren. Viele Verbindungen werden genutzt – über Freunde, Facebook oder einen griechischen Radiosender in Hagen erreiche man viele Helfer.

Zudem habe man Kontakt mit dem Rathaus in der Region, und wisse daher, dass besonders der Bedarf an Hygieneartikeln sehr groß sei. Willkommen sind zum Beispiel auch Konserven, Babysachen, Batterien oder auch Tierfutter. Gelagert werden die Sachspenden in Garagen und im Lagerraum des Café Akropolis an der Kluser Straße 8.

Helfer zum Sortieren werden gesucht. Drei griechische Speditionen aus Frankfurt und Düsseldorf wollten den Transport übernehmen. Für Fragen steht Menelaos Apostolopoulos, Telefon 0152 23 12 22 54 zur Verfügung.