Heaven's Gate wirkt bei Martin-Luther-King-Musical mit

Lüdenscheid - Auf „Luther“ folgt „Martin Luther King“: Nachdem der Lüdenscheider Gospelchor Heaven‘s Gate im vergangenen Jahr beim Pop-Oratorium „Luther“ in der Dortmunder Westfalenhalle mitgewirkt hat, sind die Sänger und Sängerinnen erneut Teil einer großen, diesmal ökumenischen Chormusical-Produktion – und zwar „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“.

Gemeinsam mit Mitgliedern des Lüdenscheider Chores Risecorn, des Schalksmühler Chores Living Gospel sowie zahlreichen Einzelsängern wirkt Heaven‘s Gate an der Produktion mit, die am 9. und 10. Februar 2019 in der Grugahalle in Essen uraufgeführt wird.

„Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ von Andreas Malessa (Texte) sowie Hanjo Gäbler und Christoph Terbuyken (Musik) erzählt die Geschichte des Pastors und Bürgerrechtlers Martin Luther King. Er trat in den 1950er- und 1960er-Jahren im Rahmen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gegen die Unterdrückung der Afro-Amerikaner ein und wurde 1968 bei einem Attentat in Memphis getötet.

Neben den regelmäßigen Proben alle zwei Wochen im Gemeindezentrum von St. Petrus und Paulus, haben die Sängerinnen und Sänger am 30. September auch bereits an einer gemeinsamen Kick-Off-Probe am Aufführungsort in der Essener Grugahalle teilgenommen. Dabei konnten sich die Teilnehmer einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen sowie in die Produktion des aufwendigen Events verschaffen.

Insgesamt bereiten sich 2400 Sängerinnen und Sänger auf die Großveranstaltung vor, wobei bei den beiden Konzerten jeweils die Hälfte von ihnen gemeinsam auf der Bühne steht. „Die Teilnehmer aus Lüdenscheid und Schalksmühle werden am 10. Februar 2019 in Essen zu sehen und zu hören sein, wobei vor der eigentlichen Aufführung auch noch die Generalprobe stattfindet, bei der alle die komplette Aufführung noch einmal durchspielen“, erklärt Markus Hostert vom Chor Heaven‘s Gate, der von Christiane Langs-Blöink geleitet wird. Mit Blick auf die Aufführung sind auch noch einige spezielle Workshops für die Sänger geplant.

Als Veranstalter des Chormusikevents, an dem Sängerinnen und Sänger von insgesamt 15 Projektchören aus dem Ruhrgebiet und dem Sauerland teilnehmen, fungiert die Stiftung „Creative Kirche“ mit Sitz in Witten, eine selbstständige kirchliche Stiftung innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die Stiftung ist nicht nur seit mehr als 25 Jahren für die Veranstaltung von Festivals, Gottesdiensten und Workshops bekannt, sondern darüber hinaus auch Mitbegründerin der Evangelischen Pop-Akademie in Witten.

„Wir alle freuen uns sehr auf dieses Musikevent. Schon im vergangenen Jahr war es für uns ein unvergleichliches Erlebnis, beim Pop-Oratorium ‘Luther’ gemeinsam mit so vielen Sängern auf der Bühne zu stehen“, erinnert sich Markus Hostert. „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ verspricht, ein ähnlich beeindruckendes Erlebnis zu werden.