Erkan und Hartkopf im Dahlmann-Saal

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Gitarrist Erkan stand bereits vor knapp zwei Wochen mit dem Breddermann-Duo beim Erfolgsformat Heimathelden auf der Bühne im Dahlmann-Saal.

Am Samstagabend will Erkan erneut für Unterhaltung mit seinem Akustik-Programm an gleicher Stelle sorgen – mit Songs von Ed Sheeran, Jimi Hendrix, Kings of Leon und anderen.

Und er kommt nicht allein: Mit dabei sind die Lüdenscheider Singer-Songwriterin Nancy Siskou, ebenso die Lüdenscheider Sängerin und Pianistin Fidelia Busche. Auch Daniel Koroma, der beim Heimathelden-Festival mit seiner Band Jinruh die Fans begeistern konnte, hat sein Kommen bestätigt.

Mindestens einen Cajonisten hat Erkan zudem noch angekündigt. Und zugesagt hat auch Markus Hartkopf, Sänger und Gitarrist der John-Porno- Band.

Die lange Nacht beginnt um 21 Uhr, Einlass ist morgen Abend ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, es wird nur eine Abendkasse eingerichtet. Wer noch ein Ticket des Heimathelden-Konzertes vorweisen kann, zahlt vier Euro Eintritt.