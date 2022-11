Bedrückendes Werk, Kommentare im Internet

Von: Thomas Machatzke

Musik kann Teil einer Therapie sein, Teil von Vergangenheitsbewältigung und Aufklärung, aber auch Mutmacher: Der Lüdenscheider Stephan Kremer leidet als Kriegsveteran unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und hat nun über genau diese Krankheit und seine traumatischen Afghanistan-Erinnerungen einen Song geschrieben und gemeinsam mit der Kölner Sängerin Emily Manera eingespielt. Der Titel: PTBS.

Lüdenscheid – Seit eineinhalb Wochen ist das Video auf der Videoplattform YouTube zu sehen. „In den ersten 20 Stunden hatten wir 4000 Aufrufe“, sagt Kremer. Inzwischen sind es fast 15 000. Der Lüdenscheider hat den Song geschrieben und übernimmt die einzelnen Strophen mit Sprechgesang, Emily Manera singt den Refrain.

Es ist keine leichte Kost, eher das Gegenteil. Natürlich war zuerst die Idee Kremers da, der Text, der so bedrückend und nahegehend ist. Dann aber kam die Deutsche Härtefall-Stiftung ins Spiel. Diese Stiftung ist in Kooperation vom Verteidigungsministerium des Bundes und dem Soldatenhilfswerk entstanden und soll bei Härtefällen helfen.



Die Stiftung hatte einen Tipp bekommen, dass Stephan Kremer diesen Song vorbereite und ging offensiv auf den Lüdenscheider zu. „Ich sollte nach Berlin kommen und den Song vorstellen, der zu diesem Zeitpunkt – vor gut drei Wochen – noch gar nicht veröffentlicht war“, sagt Kremer, „sie wollten die Kosten übernehmen. 2000 Euro. Da habe ich ihnen gesagt, sie mögen doch das Budget einfach verdoppeln, dann würden wir nicht nach Berlin kommen, sondern dafür ein Video einspielen.“



Die Stiftung fand die Idee gut. So ging alles ganz schnell. Binnen einer Woche war mit einem Fotostudio in Lünen ein Ort für den Videodreh gefunden. Kremer hatte eine Woche vorher Emily Manera, die Sängerin und Songwriterin aus Köln, kennengelernt und gewann sie für das Projekt. Genauso erklärten sich Kriegsveteranen aus ganz Deutschland bereit, beim Videodreh mitzumachen. „Aus Hannover, Aachen, Oberhausen und sogar Stuttgart – sie wollten dabei sein und haben sogar alles aus eigener Tasche bezahlt“, sagt Kremer, „sie waren nicht alle in Afghanistan, es war ein Einsatzveteran aus Mali dabei, einer, der im Kosovo gedient hatte.“



Das Budget wurde fürs Studio und den Dreh, ein bisschen Essen und Trinken aufgebraucht. Entstanden ist ein bedrückendes Werk, das im Netz nicht unkommentiert geblieben ist. Viele Veteranen haben Kremer ihren Dank ausgesprochen, ihre Anerkennung. „Es ist nicht meine Musikrichtung, dennoch hast du es geschafft, mich mit dem Lied zu fangen. Es gibt nur wenige Lieder und Filme, welche mir Tränen in die Augen schießen lassen, du hast es geschafft. Anderes Jahr, Land und Whisky … ansonsten passt es 1:1“, schreibt ein Veteran.

Ein anderer: „Respekt was ihr da geschaffen habt. Leider kam sofort wieder alles hoch. Aber es tut gut zu sehen, dass das Thema immer mehr öffentlich gemacht wird. Und vor allem muss sich Berlin mal wirklich überlegen, wie sie mit ihren traumatisierten Soldaten und Veteranen umgehen. Wenn kein anderer da ist, der es versteht, was in uns vorgeht, aber ein Kamerad, der tut es! Danke für euren Einsatz!“



Auch die Stiftung werden solche Kommentare freuen, denn während es Stephan Kremer um die Aufarbeitung eines Traumas geht, will die Stiftung mit dem Video aufklären und im Stillen leidende Veteranen ermuntern, mit dem Thema offener umzugehen. „Es ist keine Schande, dass man einsatzgeschädigt ist. Dieses Video ist auch ein Aufruf: Man soll sich nicht verstecken“, sagt Stephan Kremer, „die Stiftung möchte Menschen aus dem Verborgenen herausholen.“



Kremer hatte in einem langen Interview zum Afghanistan-Einsatz und seinen Erfahrungen Anfang des Jahres bereits selbst die Öffentlichkeit gewählt, um für dieses Thema zu sensibilisieren. „Angststörung, Depression, Borderline – es ist keine Schande, eine psychische Erkrankung mit sich herumzutragen“, sagt er heute.

Im LN-Interview im Januar hatte er zur PTBS gesagt: „Die Diagnose war eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe eine anerkannte PTBS, einen anerkannten Schaden von der Bundeswehr von 30 Prozent. Wir sagen, dass es mehr ist. Dazu habe ich eine Agora-Phobie, man sieht mich nicht oft draußen, wo größere Menschenmassen sind. Mittwochs versuche ich, mich auf dem Lüdenscheider Markt heranzutasten. Dazu habe ich die Krampfanfälle. Wenn wir zu viel über den Einsatz reden oder ich meine Medikamente nicht nehme, blockiert das Gehirn. Nach einem Krampfanfall hat man automatisch ein Jahr Fahrverbot. Die PTBS hat das ganze Leben verändert. Ich hatte Monate lang sogar Angst, mein Kind auf den Arm zu nehmen.“

Für den Lüdenscheider, dem es bei dem Projekt nicht ums Geld geht („Bei den Klickzahlen ist das zu vernachlässigen“), geht es um Öffentlichkeit, aber eben auch darum, das Vergangene auf seine Art als Rapper aufzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit der Härtefall-Stiftung soll nicht die letzte gewesen sein, im Gegenteil. Stephan Kremer und Emily Manera haben direkt den nächsten Auftrag erhalten. 2023 finden in Düsseldorf die Invictus-Games statt.

Vom 9. bis zum 16. September werden sich in der Landeshauptstadt Menschen zum sportlichen Wettkampf treffen, die im Dienst für ihr Land an Körper und Seele verwundet wurden. „A Home of Respect“ – das ist das Motto der Invictus-Games, zu denen Veteranen aus der ganzen Welt in Düsseldorf anreisen werden. Und der Veteran Stephan Kremer aus Lüdenscheid hat nun den Auftrag, diese Veteranen mit dem Titelsong der Invictus-Games 2023 in seinem Bundesland zu begrüßen.



„Das ist natürlich ein noch größeres Projekt, mit einem aufwendigeren Dreh im Stadion“, sagt Stephan Kremer. Für ihn ist es eine große Ehre, dieses Projekt mit Emily Manera angehen zu dürfen. Er freut sich darauf.

PTBS: Der Liedtext von Stephan Kremer

Ich spreche für mich selbst, für 2011.

Was auch immer das war, es passierte so schnell.

Ich habe seitdem weder richtig geschlafen noch

hatte ich die Kraft, es wirklich anders zu machen.

Ich bin tief gefallen, niemand wies mich in die Schranken.

Es steckte suizide Wut in meinen Gedanken.

Der Schmerz gefangen, hier in meinen Körper

Man findet keinen Halt, wenn man alles zerstört hat!

Sie alle würden das sowieso nicht verstehen.

Wer redet schon gerne über entfernte Probleme.

Nur ein Gedanke daran, gefolgt von schlechten Tagen

mit Alpträumen, die plagen, und Wodka am Abend.

Ich bin kaputt, meine Seele schwer verwundet,

hab in noch jeder so kleinen Kirche Kerzen angezündet.

Eines Morgens beginne ich noch einmal von vorne:

Du bist nicht gefallen, du wurdest eiskalt ermordet!

Refrain

Das ist Krieg! Krieg in meinem Kopf!

Und es ließ mich nicht los, ich lief so hinfort!

Du warst tot! Stress! Es blutet das Herz!

Wann vergeht der Schmerz? Ich hab PTBS!

Nach wochenlangen Therapien. Nach den Tablettenphasen,

leeren Blicken auf Berlin und den versteckten Phrasen!

All die Kraft zum Suizid, mal wieder nein zu sagen:

Hab ich das verdient? Ich habe Angst zu fragen!

Ich weine fast ständig! Normal mach ich das gar nicht!

Während andere ruhig sind, pulsiert in mir die Panik!

Geh dann nicht zur Arbeit, nicht mal zum Arzt!

Habe Angst vor der Tür, dass ich’s wieder nicht schaff’!

Nein, ich finde kein Absturz, verhalte mich machtlos!

Gehe nicht schlafen und bleibe heut’ rastlos!

Es zerriss unsere Front. Sie tragen ein Bild im Kopf,

Ich trage Tausende davon!

Wieder dreh ich mich im Kreise, bin zum Reden viel zu feige.

Die Nachbarn hören Geschrei, die Frau ist nur am Weinen!

Wie werde ich gesund, wenn ich mich selber verlier’?

Ich hab’s am Ende kapiert, die Welt endet mir Dir!

Refrain

Ich hab Zeit gebraucht, um Dir endlich zu schreiben!

Ich hoffe, Du kannst mir letztendlich verzeihen!

Ich würde nicht sagen, ich komm’ auf die Beine,

Doch hol’ ich mir nun Hilfe, ich bin nicht alleine!

Auch du bist nicht allein! Kamerad, sieh mich an!

Wenn ich kann, dann helfe ich! Wir schaffen das zusamm’!

Noch stecke ich fest, doch ich bete und bete:

Die Wüste ist ein blinder Passagier in meiner Seele!

Refrain