Lüdenscheider Gesundheitsforum: "Sitzen ist das neue Rauchen"

Lüdenscheid - Zum nächsten Lüdenscheider Gesundheitsforum zum Thema „Sitzen ist das neue Rauchen – warum wir unseren Sitzalltag überwinden müssen“ lädt die Sportklinik Hellersen in Kooperation mit dem Gesundheitszentrum Hellersen und der AOK Nordwest für Donnerstag, 16. August, ab 18 Uhr ein.

Die Teilnahme in der Sportklinik Hellersen, Paulmannshöher Straße 17,ist kostenfrei, um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0 23 51 / 94 50 oder per E-Mail an veranstaltungen@hellersen.de wird jedoch dringend gebeten, da die Veranstaltungen immer sehr gut nachgefragt werden. Im Anschluss an den circa 45-minütigen Vortrag werden Fragen zum Thema beantwortet.

„Wir alle wissen, dass wir uns zu wenig bewegen“, schreibt die Sportklinik in der Einladung! Bewegungsmangel sei der anerkannt größte Risikofaktor für unsere Gesundheit. Evolutionär sei der Mensch als „Jäger und Sammler“ geboren. Heute seien wir jedoch die erste Generation, die ohne jegliche körperliche Aktivität und Anstrengung arbeiten und sich ernähren kann (im Büro und am Computer). Das habe natürlich Folgen.

Über diese gesellschaftliche Entwicklung („Computerzeitalter“, „Generation Smartphone“) der letzten zehn bis 15 Jahre liegen laut Sportklinik erste Studien über die negativen gesundheitlichen Folgen von stundenlangen Sitzen vor (durchschnittlich 7,5 Stunden pro Tag).

In seinem Vortrag werde Prof. Dr. phil. Volker Höltke einige dieser Ergebnisse vorstellen und relativ einfache Mittel und Wege aus dem Dilemma aufzeigen, die zur Gesunderhaltung beitragen können. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel: Nur im Stehen telefonieren, damit wäre für die Telefonzeit der Durchblutungsmangel der Beine im Sitzen unterbrochen.

Ebenso werden weitere aktuelle Erkenntnisse und Tipps vorgestellt, was man an Bewegung und Sport minimal tun sollte, um optimal gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Parken auf dem Gelände ist während der Veranstaltung kostenfrei möglich.