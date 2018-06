Stadtmarketing soll Lüdenscheider Stadtfest stemmen

Geschichts- und Heimatverein zieht sich zurück

+ © Holger Stein Das Lüdenscheider Stadtfest wird in diesem Jahr zum letzten Mal vom Geschichts- und Heimatverein ausgerichtet. © Holger Stein

Lüdenscheid - Klar ist: Das Stadtfest am 8. und 9. September findet in diesem Jahr zum 42. Mal statt – und zum letzten Mal in Regie und Verantwortung des Geschichts- und Heimatvereins (GHV). Unklar war bislang, ob und in welcher Form die Tradition der Riesenparty ab nächstem Jahr fortgesetzt wird – und wer die organisiert und über die Bühne bringt.