Angst vor Lärm, Graffiti, Müll: Verein will Skaterbahn am Kulturhaus verhindern

Lüdenscheid – Der Denkmalschutz ist nicht das einzige Thema, das derzeit rund um das Kulturhaus im Gespräch ist. Im Vorfeld der Sitzung des Kulturausschusses hatte sich auch der Geschichts- und Heimatverein (GHV) zu Wort gemeldet – mit Bedenken gegen eine Skaterbahn im Kulturhausgarten. Der Redaktion liegt eine Stellungnahme vor, die GHV-Vorsitzende Dr. Arnhild Scholten im Namen des Vorstands an den Vorsitzenden des Kulturausschusses, Norbert Adam, geschickt hat.

Darin heißt es: „Zurzeit kursieren verschiedene Pläne zur Belebung des Kulturhausgartens und des ehemaligen Restaurants.“ Das sei im Prinzip begrüßenswert, „besonders wenn man Interessen der Jugendlichen einbeziehen möchte.“ Eine Skaterbahn zwischen Kulturhaus und Sauerfeld allerdings würde, so der GHV, weit über das Ziel hinaus schießen. Dabei betont Arnhild Scholten, dass man überhaupt nichts gegen eine Skaterbahn im Lüdenscheider Stadtgebiet habe – lediglich der diskutierte Standort Kulturhausgarten sei ungeeignet.

Nach Meinung des GHV spricht einiges dagegen. Das fängt mit dem Geräuschpegel an, den eine solche Anlage bedeute, „im Sommer bis die späten Abendstunden. Wenn gleichzeitg das Kulturhaus-Cafe/Restaurant nebenan wieder belebt werden soll, ist dort ein angenehmer Aufenthalt nicht möglich.“ Außerdem würden die Geräusche „mit Sicherheit“ auch im roten und violetten Saal sowie im Foyer zu hören sein, eventuell bis in den Theatersaal. An Skaterbahnen in anderen Städten gebe es immer wieder Probleme mit herumliegendem Abfall und Graffiti-Sprühereien. „Das ist dem Kulturhaus und seinem Umfeld nicht zu wünschen.“ Der GHV sieht ferner keinen Grund, die Kulturachse zwischen den Museen/ der Galerie und dem Kulturhaus, die durch die Kunstwerke auf der Grünfläche entstanden ist, „ohne Not aufzugeben“.

Hinzu komme, dass es keine Toilettenanlage gebe. „Will man dort im Park Dixi-Klos aufstellen?“ Alles das berge eine Menge an Konfliktpotenzial „Wir sind bestimmt nicht gegen eine Skaterbahn im Lüdenscheider Stadtgebiet, aber man sollte einen konfliktfreieren Standort suchen“, betont Arnhild Scholten. Gleichzeitig fragt sie, „wieso man die Skaterbahn an der Jahnhalle, die vor zwei Jahren für mehr als 150 000 Euro hergerichtet wurde, heute nicht mehr nutzen kann. Da wurde dann wohl viel Geld in den Sand gesetzt. Die Bau- und Brandschutzvorschriften waren schon damals bekannt, auch, dass dort eine Toilettenanlage fehlte. Es wäre vielleicht sinnvoller, dort vernünftig umzubauen als den Kulturhausgarten zu verschandeln.“