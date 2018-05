Holzumkleide verfällt immer mehr

Die unter Denkmalschutz stehende Holzumkleide an der Hotopstraße verfällt mehr und mehr. Der Zeitpunkt der Sanierung ist mit dem Eigentümer vertraglich vereinbart.

Lüdenscheid - Nicht nur Anwohner der Hotopstraße fragen sich, wie es mit der Holzumkleide direkt in ihrer Nachbarschaft bestellt ist. Der unter Denkmalschutz stehende Komplex verfällt immer mehr.

Frank Kuschmirtz, Leiter der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW), bestätigte auf LN-Anfrage, das Gebäude sei verkauft. Die Verschwiegenheitspflicht verbiete ihm aber, Einzelheiten des Vertrags oder den Käufer zu nennen.

Es sei aber eine Frist gesetzt, wann mit der Herrichtung begonnen werden solle. Sie sei nicht mehr in weiter Ferne.

Schon seit längerer Zeit steht das 1921 errichtete Gebäude immer wieder im Fokus. 2011 wurde es unter Denkmalschutz gestellt, was die Nutzungsmöglichkeiten nicht gerade erleichterte.

Die Stadt selbst fand keine Lösung und bot den Komplex zum Verkauf an: ein freistehendes Einfamilienhaus in guter Lage, 200 Quadratmeter Wohn- und 326 Quadratmeter Nutzfläche in einer parkähnlichen Umgebung war für 22 000 Euro zu haben, hieß es auf einem Internet-Portal für Immobilien. Doch es wurde nichts draus.

Ende 2015 kam der Lüdenscheider Kaufmann Gerhard Winkler ins Spiel. Nach vielen Gesprächen und Terminen schien ein Konzept zu stehen: Gemeinsam mit dem Johannes-Busch-Wohnverbund sollte das Haus so umgebaut werden, dass barrierefreier Wohnraum für acht Menschen mit Behinderungen geschaffen worden wäre, erklärte Winkler.

Doch als die Stadt ihm noch eine weitere Auflage für anteilige Erschließungskosten für den irgendwann zu bebauenden Sportplatz gemacht habe, sei er abgesprungen.

Die Stadt erklärte Anfang August 2017, man habe einen „Bewerber mit Konzept“ gefunden und hoffe „auf einigen vernünftigen Deal für alle Seiten.“

Wie das Konzept und die weiteren Planungen aussehen, bleibt aber weiterhin offen. Derweil werden die Schäden immer deutlicher – außen und sich auch innen.